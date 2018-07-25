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ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Andrew Brunson, adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı

ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de iki yıla yakın süredir hapiste tutulan ve geçen hafta tutukluluğunun devamına karar verilen rahip Andrew Brunson’ın “evine dönme zamanının” geldiğini söyledi.

19 Temmuz günü CBN (Christian Broadcasting Network) kanalına konuşan Pompeo, Brunson’ın tutukluluğu konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Rahip Brunson’ın eve dönme ve özgür olma zamanı” dedi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Fethullah Gülen’le bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Karara göre, davaya 12 Ekim’de dördüncü duruşmayla devam edilecek.

Amerikan yönetimi ve Kongre, Brunson ve Türkiye’de hapisteki diğer ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Ankara’ya baskılarını son dönemde daha da arttırdı.

Başkan Trump geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türk mahkemesinin tutukluluğa devam kararını "tam bir yüz karası" diye yorumlamıştı.

Yine geçen hafta ABD Senatosu’nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, “Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar” Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
brunson ABD Türkiye

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