ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham önemli açıklamalarda bulundu. Graham, bugün Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye’nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR

Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD/YPG’yi destekleyen ABD’nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, “Suriye’de ABD’nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim” dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye’nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da iddia etti.

