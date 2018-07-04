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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li Senatör Lindsey Graham açıklamalarda bulundu. Reuters'a konuşan Graham, "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini bulur" dedi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham önemli açıklamalarda bulundu. Graham, bugün Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye’nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR

Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD/YPG’yi destekleyen ABD’nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, “Suriye’de ABD’nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim” dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye’nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Türkiye Lindsey Graham

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