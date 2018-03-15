ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü

Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu.

ESKİ ABD ASKERİ



Terör örgütü YPG saflarına katılan Jake Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bilindiği üzere YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor.