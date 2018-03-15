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ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü öğrenildi.

ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü

Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu.

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ESKİ ABD ASKERİ

Terör örgütü YPG saflarına katılan Jake Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bilindiği üzere YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Suriye YPG Jake Klipsch Afrin

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ateşi bol olsun. öso ya terörist diyenler, bu kafirin yasını tutar artık.
ELHAMDÜLİLLAH DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA
ABD vatandaşı bir terörist daha uygun olurdu
bunlar ırakta zevk için insan öldüren psikopatlar.aynı olacak sandı ama olmadı layiğini bulmuş darısı diğerlerinin başına işşallah.
gebermiş zamanında burada ev kiliselerde fingirdiyodu acılım sürecinde ah akp ahhh çok hata yaptın cok
cehennem olur inşallah tüm ABD li yöneticiler gibi.
ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM
TSK ne hain mi dayanır, çok hain uşak gebermeye namzet
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