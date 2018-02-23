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ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:05 | Son Güncelleme

ABD'li Türkiye uzmanı Aaron Stein, Afrin operasyonunun Türkiye açısından PKK sorununu şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Stein'e göre operasyon stratejik açıdan mantıklı değil. Stein, "Ben kişisel olarak Erdoğan'ın kazandığını düşündüğünü zannediyorum. Ellerideki istatistikleri ona getiriyorlar ve istatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor" dedi.

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Aaron Stein, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı güçlerin Afrin'e girdiği, Türkiye'ye karşı YPG'yle işbirliği yaptığı iddialarını ve bölgede artan tansiyonu DW Türkçe'ye değerlendirdi. Afrin operasyonu sonrası Türkiye açısından PKK sorununun şiddetlenebileceği uyarasında bulunan Stein, Zeytin Dalı Harekatı'nın stratejik olarak mantıklı olmadığı görüşünde. Stein, "Bunu ileride PKK sorunuyla nasıl başa çıkacağınızı düşünmeden yapmak mantıklı değil ve ben Türklerin henüz bunu düşündüğünü sanmıyorum" dedi.

DW Türkçe: Esad yanlısı güçlerin Afrin’e girmesinin Türkiye için potansiyel sonuçları neler olabilir?

Aaron Stein: Bu, riski ciddi bir şekilde artırıyor. Özellikle de Moskova ile. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi bunu, hem Türkiye hem Rusya şu sıralar bölgeye girişine karşıydı. Rejimin buna rağmen devam etmesi ve en önemli müttefiki Rusya’nın isteğini göz ardı etmesi anlamlı. Şu anda küçük çapta. Ancak devamı gelirse rejim yanlısı güçler Türkiye destekli güçlerin yoluna çıkabilir ve bunları idare etmek Rusya’ya kalmış durumda. Bu, her hükümet için çok zor.

DW Türkçe: Rus tarafı bunu dengeleyebilir mi ya da tansiyonu düşürebilir mi?

Stein: Bu zor olur. Çünkü rejim Afrin’e birlik göndermeye devam ederse eninde sonunda bir karar vermek gerekecek ve benim tahminim Rusya’nın rejimi tercih edeceği yönünde. Bu nedenle Türkiye’ye baskı yapmaya devam edebilirler. Üç hafta önce hava sahasını 4,5 günlüğüne kapattıklarında olduğu gibi. İbrahim Kalın açıklamalarında durmayacaklarını ima etti. Bunu şimdi söylemek kolay. Ancak Rusya, Türkiye’ye ciddi şekilde baskı yapmaya başlarsa bu güçleşir.

DW Türkçe: Afrin’deki son gelişmeleri göz önünde bulundurursak bölgedekigerginliğin daha da tırmanmasını bekliyor musunuz?

Stein: Türkiye, Afrin sınırı boyunca küçük bir tampon bölge isteğine ulaşmak üzere. Ancak asıl soru şu ki gelecek birkaç hafta ya da daha kısa bir süre içerisinde bunu başardıkları zaman bu Türk hükümetine "Görev tamamlandı" demesi için yeterli gelecek mi? Ruslarla tansiyonu düşürmek için görüşmelere yardımı olacak mı? Bunlar net değil. Bu tamamen Rusya’nın İdlib’teki küçük ortağını, yani Türkleri ve diğer bölgelerdeki müttefiklerini yönetmesiyle alakalı. Türkiye ve Rusya eğer anlaşamazsa ABD’ye çekilmesi için birlikte baskı yapamazlar ve bu da aralarında kırılmalar yaratır.

DW Türkçe: Türkiye'nin küçük bir tampon bölge kurmak üzere olduğunu söylediniz. Bu, bölgeden çıkış stratejisi mi olacak?

Stein: Eğer Rusya ve rejim, Türkiye'yi Afrin'den atmak için birlikte komplo kurarsa ya da hava sahasını kapatırsa bunun için kesinlikle bir çıkış stratejisi. Türkiye'ye "Hedeflere ulaşıldı, Zeytin Dalı başarılı oldu" deyip zafer ilan etmek için bir mekanizma sağlıyor. Ben bunu yaptıklarını umuyorum. Ancak hiçbir şeyden emin olamıyorum. Türk ve PKK tarafındaki bu savaş o kadar propaganda dolu ki ne olduğunu anlamak mümkün değil. Herkes birbirine yalan söylüyor. Türk hükümet sözcüsü çıkıp "savaş bitti" demeden bilemeyeceğiz.

DW Türkçe: Türkiye için Afrin'de nasıl bir sonuç çıkabilir?

Stein: Fırat Kalkanı çok net ve basitti. YPG'nin kantonları bağlamasını engelle ve IŞİD'i dışarı at. Bu (Zeytin Dalı) çok daha zor, çünkü çok daha karmaşık. Bir boyutu ABD'ye baskı yapmakla ilgili, ikinci boyutu da sınırı temizlemek ve teorik olarak gelecekteki düzende şartlarını dikte etmek için YPG/PKK'ya baskı kurmakla ilgili. Ancak bunların hepsi çok fazla dış aktöre bağlı. Rusya, İran ve rejim gibi. Bana Türkiye'nin bunu kontrol edebilmesi çok zor geliyor. Buna ek olarak Afrin ağırlıklı olarak etnik Kürt ve PKK Suriye'nin bu bölgesinde ciddi bir desteğe sahip. Bu stratejik olarak mantıklı değil. Bunu ileride PKK sorunuyla nasıl başa çıkacağınızı düşünmeden yapmak mantıklı değil ve ben Türklerin henüz bunu düşündüğünü sanmıyorum.

DW Türkçe: Sizce Türkiye'nin PKK sorunu öncesinden daha kötü bir hale gelebilir mi?

Stein: Kesinlikle. Biz bunu halihazırda görüyoruz. Afrin‘de zannedersem 34 kayıp verildi... Kayıplardaartış var. Buna ek olarak bir de Kuzey Irak'taki sorunlar var. PKK sorununu kesinlikle şiddetlendirebilir, minimumda da Kürtleri Türk hükümetine karşı öfkelendiriyor. Türkiye geçici bir süre için Afrin'de asayişi sağlayabilir... Ben kişisel olarak Erdoğan'ın kazandığını düşündüğünü zannediyorum. Ellerideki istatistikleri ona getiriyorlar ve istatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor. Ancak istatistikler, ordu bir an için başarılı olsa bile insanların kalplerini ve sempatilerini kazanmak bağlamında gerçekleri maskeliyor.

DW Türkçe: Türkiye’nin Afrin’de Esad’dan ziyade İran ile karşı karşıya geldiği yönündeki değerlendirmelere katılıyor musunuz?

Stein: Kesinlikle. Burada birçok farklı oyun söz konusu. Türkiye - Rusya ilişkilerinde, Putin ve Erdoğan arasındaki üst düzey çözüm stratejisi oldukça etkili oldu. İranlılarda çok etkili olmadı. İranlılar rejim ile birlikte Türkiye’nin Suriye’deki varlığına karşı. Ruslar ve Türkler arasındaki üst düzey oyunu bozmaya çalışıyorlar... İran destekli rejim yanlısı milislerin ortaya çıkışının Rusya’nın istediği bir şey olmadığı açık. İranlılar yine oyun bozucu rolünü oynuyor. Bu gerçekten önemli, çünkü bu dört ülke; rejim, Rusya, Türkiye ve İran eğer ABD’yi atmak için komplo kuracaksa zor bir zaman onları bekliyor. Çünkü İran ve Türkiye hala birbiriyle çatışıyor.

DW Türkçe: Suriye savaşında yeni bir aşamaya mı giriyoruz?

Stein: Belki yeni bir aşama değil ama bütün dışsal aktörlerin stratejik olarak tutarsız olduğunu görüyoruz. ABD çıkmazda, çünkü ABD kuzeydoğu Suriye'yi kontrol ediyor ama bu Türkiye ile problem çıkarıyor. Ki Türkiye’nin burayı terk etme gibi bir planı yok.Ruslar iki yıldan fazla zamandır Suriye'de savaşta ama sorunun onların istediği gibi çözüleceğine dair bir işaret yok. Türkler, Suriye’deki savaşa giderek daha da derin bir şekilde dahil oluyor. Ben PKK sorununu şiddetlendirmeyecek bir çıkış stretejisi görmüyorum. Burada tek ciddi planı olan İranlılar. Çünkü onların stratejisi çok basit, her ne pahasına olursa olsun Beşar Esad'ı desteklemek.

DW Türkçe: Washington'da Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili atmosfer nasıl?

Stein: Memnuniyetsiz çünkü Afrin, IŞİD ile mücadele konusunda dikkatleri dağıtıyor.Ama Türkiye’nin Menbiç konusundaki söylemi ve tansiyonu yükseltmesi, tarafların tekrar görüşmesini sağlamak anlamında başarılı oldu. Politikaların bugünden yarına çok da farklı olacağını düşünmesem de Amerikan bürokrasisinde Türkiye yanlısı seslerin bugün birkaç hafta öncesine göre daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Tamamen demagoji.... Asker tutupta terörist sivil demeden hareket etseydi o zaman ellerinde koz olacaktı ama şimdi oda olmayınca salla kaşığı göle ya tutarsa !!!!!1
Tabi canım, ortalığı size bırakalım. Hatta arzu ederseniz Türkiye'yi de boşaltalım. Başka arzunuz?
TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GOREMEYEN Bİ APTAL DAHA
sizin yaptığınız yada yapacağınız hesapların Hiçbirisi Bize uymuyor Biz kendi hesabımızı Kendimiz yapacağız bundan sonra
@palermo544 abd Türkiye uzmani stein senin yazini bekliyordu simdi isi gucu biraktilar senin gibi cok onemli bir sahisin inanilmaz kimsenin dusunemedigi aklina gelmeyen yorumu karsinda dehsete dustuler tesekkurler palermo Vatan i kurtardin
@negan neyseki senin bu yazdıklarında içlerine su serpmiş oldu kaale almazlar artık bizi bizde biliyoruz sadece yazmakla birşey olmayacağını Birşeylerde yapmak gerektiğini ama Senin derdin ne hacı? ne yapalım sen söyle. .Meydanı ite kopuğamı bırakalım? Kışlada çıkan yangında zehirlenen 7 Asker için "_ toprak olmanız dileğiyle " yazan kansızlaramı bırakalım bu sayfaları Mynette en çok cevap yazdığın kişi benim herhalde. Bu kaçıncı;6 mı 7 mi?
@negan biz okurlar olarakta senin gibi biri gelsede palermonun yazdığını çürütse diye bekliyorduk zaten . ah aklı kısa takım ah.
Sordukmu hirt.bekleyin sıra dizede gelecek.ALLAH'in izni ile.durmak yok yola devam.
Siz dinciler ne içiyorsunuz bu kafayı bulmak için?
Stein açıklamaların bizlere ısık tutuyor. Harekatın nedenli doğru olduğunu gösteriyor. Siz gidin guetemala gibi ülkeleri kandırın. Türklerden ekmek çıkmaz size artık.
sen düşünme bunları abdli uzman.senin verdiğin silahlar işe yaramayacak ve abd halkı bunları cebinden ve boşa düşmanlığınız sayesinde olduğunu öğrendiğinde asıl siz düşünün gerisini
Daha yeni başlıyoruz beh dur hele????
bizde aynı düşünce kurululuşunun darbeyle hükümetin yıkılacağı tasarısını başarılı bir şekilde uygulayacağını zannetmesinin çok ahmakça olacağının farkında olmalarını dilerdik
“Behemehal şu ve bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. Harp zaruri ve hayatî olmalı. Hakiki kanaatim şudur: Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı “ölmeyeceğiz” diye harbe girebiliriz. Lâkin milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, savaş bir cinayettir.” 15 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal hayatı cepheden cepheye savaşmakla geçmiş.Hiç ara vermeden 22 sene savaş içinde yaşamış,sayısız muharebe ve hatta 2 meydan savaşına komutanlık etmiş bir askerin bir komutanın şu sözlerine bakın da ibret alın.Nur içinde yat buyuk Atatürk
ayrıca kilis vb. sınır ilçelerine atılan füzelerle kaç masum vatandaşımız şehit oldu bilgin var mı !
@enteresan_adam hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır M.K.ATATÜRK yapılan operasyon zaruri ve hayatidir suriye sınırında ağır sialhlarla silahlandırılan ypg pyd pkk terör örgütlerine operayon tam ve zamanında yapılmıştır eğer bu operasyon yapılmamış olsaydı bir süre sonra onlar ellerindeki tüm silahlar ile birlikte içlerinde abd ingiliz vb. tüm şer odaklarla üzerimize saldıracaktı abd onlara bu silahları işid ile mücadele için vermedi işid yeri geliyor pyd li oluyor yeri geliyor işid saflarına geçiyor gerçi artık işid falan kalmadı ya
Dünyada tek türk kalmayana kadar korkun.Size daha güzel istatislikler göstercez..
Kızılderililerin katilleri sizi...Alçak herif size rağmen hainleri geberteceğiz......
be deyim, it ürür kervan yürür klsik iki yüzlü abd ağzıyla gevelemiş kAfir, zorlarına gitmiş anlaşılan kafirin. durmak yok yala devam, sonuna kadar senleyiz reis.
ABD'nin popası tutuştu,Suriye'de mama olmadığını anladı,boş boş yorum yapıyorlar,suriye'yi Irak gibi hazır mama zannetti ama planları ters tepti,o yahidileri oradan def edilmesi lazım.Bu ABD sadece pislikten başka birşey değil.
DİKKAT EDİNDE O DUMAN ALTINDA KALMAYIN.
ABD LİLERİN KAFASI BU KADAR ÇALIŞIR. BVİZ HER HESABI İNCEDEN İNCEYE YAPAN SİYASİ DEHA SAHİBİ BİR MİLLETİZ. KANDİLE DE VAKTİ GELİNCE GİRECEĞİZ. PKK DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK. ABD NIN KEYFİ BİLİR.
niyeyse pkk nin bitisi tedirgin etmis seni.
Şimdi biri bu adama hani Afrin'dekiler PKK değildi sorusunu sorabilir mi?
Tepki varsa demek etkide var, rahatsız olduklarına göre
taraflı bir analiz yapmış işlerine gelmiyor çoğu yahudi asıllı bunların tek derdi büyük israil devletini kurmak devletimiz şuan bunların hayallerini baltalıyor sivri sinekleri öldürmek ile mücadele edemezsiniz bataklığı kurutmanız lazım devletimizde bunu yapıyor !
Sıra dhkpc hdp ve chp yede gelicek
TSK İLK DEFA BAŞARI GÖSTERMİYOR.KURTULUŞ SAVAŞINDAN BERİ ORDUMUZ DÜZENLİ VE HERDAİM GÜÇLÜDÜR.BU YENİ VEYA İKTİDARIN ESERİ DEĞİL MUSTAFA KEMAL BAŞKOMUTANIN ESERİDİR. ATAMIN DEDİĞİ GİBİ TÜRKE DURMAK YAKIŞMAZ.
MORON BU AMERİKA YAHU:)))VALLAHA,BİLLAHA,TİLLAHA....UNCLE SAM:TEVEKKÜL NEDİR BİLİR MİSİN?(HERŞEYİ YAPTIM,GERİSİNİ ALLAHA BIRAKTIM...)GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜ HİÇBİRŞEYDEN KORKMAYAN BİR HALKIN ASKERİNİN SAVAŞTIĞINI DA BİLİYORSUN ÖYLE DEĞİL Mİ!?DAHA SENARYO İLE PSİKOLOJİK MORONLUKLAR ÜRETECEĞİNE,ORADA ÖLEN HERBİR HALKIN CANINI GERİ VERSENE!....
İsmi AARON başka ne demesi beklenir ki..
Pkk sorunu bitmiycekmiş bitmesin birbirimizi öldürelim önce kim biticek bkk bizi bitirebilirmi
Burayı iyi okumak lazım ıran Esad'a İsrail ve Amerika yüzünden destek veriyor. Rusya ise Esad yani rejim ordusuna her türlü silah savunma lojistiği sagliyor ve Akdeniz'de Rus askeri üssü bulunuyor çıkar amaçlı ve jeopolitik bir konumda olduğu için. karışık bir bölge ileri ye dönük stratejiler yapılması lazım çok ama çok dikkatli olmalıyız ülkemizin bekasi için.
bu olayın çözümü ABD bu bölgeden çekilecek pkk-pyd-ypg her ne b*ksa bunlara yardımı desteği kesecek bu iş ozaman biter
nato nun 2 büyük ordusuyuz 10 bin teröristi daha kısa sürede halletmemiz gerekirdi
ordumuz afrine girmemeliydi.afrinden roket atılırsa atılsın,zaten boş araziye düşüyo.bu durum amerikanın ekmeğine yağ sürüyo kanısındayım.
Bence objektif ve güzel bir analiz olmuş..suriye ve Irak da gozuken devletler aslında iran..yani hulumetlerin kararı aslında iran ın kararı...korkum kuzey ırak da oldugu gibi kuzey suriye yide iran a teslim etmek.. hemde bunca sehit ve uğraşa rağmen..
Türkler le savaşmak o kadar kolay değildir..hiç tek başınıza gelmediniz hep toplanıp saldırdınız tarihimizde emsali çok tur..en sonuda kurtuluş savaşımız dır ..7 düvel le savaştık hep biz kazandık. Siz tokat yemekten yenilmekten bıkmadınız. Yine tek başına gelemiyosunuz tasaronlari kullaniyosunuz tıp ki çanakkale de ki gibi anzaklari salın üstümüze..bir daha türk ün tokadını tadacaksiniz ..
tutuştunuz mu
Bu gerizekalılar ne zaman anlayacak acaba bütün türkleri mezara gömmeden bu toprakları alamayacaklarını..Dünyada tek bir türk bile yaşasa siz asla rahat uyuyamayacaksınız..Ayrıca ABD nin batması çok yakındır buraya yazıyorum.Yakında dağılacak..
hadi len ordan tırrik
Doğru boş arazilere atılan tank bombaları doz cıkarıyor yerden..Mavi marmarada gördük Türkiyenin cesaratini hükümet karşısında devlet oldumu tırsıp kalıyor,bir rus uçağı düşürdük ilk gün başbakan emri ben verdim dedi,cumhurbaşkanı ben verdim dedi bir birlerine düşüremediler Rusya sert yüzünü gösterince cumhurbaşkanı 360 derece döndü başbakan düşürdü dedi ve rusya ya iyi görünmek için davutoğlunu fetöcü damgası vururumdiye istifa ettirdi.Hükümet seçimlerde oy alırım diye afrinde 3 5 tane cabulcuyla ugrasıyor..
pkk yıllardır terör estiriyor,dahada artacakmiş hadi ya.ulan ellerinden gelse tc yi benzin döküp yakacaklar.ama bu millet,bu ordu o kadar büyükki alayınız altında kalırsınız.
taktik bunlar hep
yavaş yavaş hazımsızlığınız giderecek tsk..karın ağrınızı bitirecek
buralarda bir deyim var it osurur kervan yürür diye
ver gazı ver, siyonistler batı ve ABD ortadoğu insanı iyi anlıyor iyi analize etmişer, Tam bir Siyonist ve siyonitlerin ve ABDnin batının hayalarını düşüncelerini anlat bir bir siyonist
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