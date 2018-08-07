Böyle mezuniyet fotoğrafı mı olur? Timsahla poz verdi

Cuma günü Teksas A&M Üniversitesi'nden mezun olacak Makenzie Noland, vahşi yaşam ve su ürünleri bölümünü bitirdi.
Noland, stajını da 450 timsah ve diğer türdeki sürüngenlerin yaşadığı Beaumont Kurtarma Merkezi'nde yapmıştı.
Noland'ın mezuniyet fotoğraflarının yıldızı ise fazla beslendiği için aşırı büyümesiyle çevredeki teknelere sorun çıkartması yüzünden merkeze götürülen Big Tex adlı timsah oldu.
Geçen Mayıs ayında merkezdeki stajına başlayan Noland ve Big Tex arasında özel bir ilişki oluştu.
Noland, Big Tex'in ismini söyleyince tepki verdğini ve beslemek için göle girdiğinde el işaretlerini anladığını söyledi.
Noland korkup korkmadığı sorulduğunda ise "Bu hayvanla her gün suya giriyorum, buradaki en iyi arkadaşım" dedi.
Noland mezuniyet fotoğraflarını merkezde yaptığı işi göstermek için timsahlarla çektirdiğni söyledi.
Makenzie Noland, fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra aldığı tepkinin kendisini çok sevindirdiğini söyledi ve "Bunu beklemiyordum. Sadece Instagram'a birkaç fotoğraf koymuştum. Müthiş bir tepki aldım" dedi.
Noland mezuniyetinin ardından yine vahşi yaşam projelerinde yer almak istediğini söyledi.
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