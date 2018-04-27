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ABD'li ünlü oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 00:10 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu.

ABD'li ünlü oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Jüri, Philadelphia’nın Montgomery Bölge Adliyesi’nde yargılanan Cosby’yi, kendisine yöneltilen ve her biri için 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.

(DHA)

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Bill Cosby cinsel taciz tecavüz hapis cezası

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