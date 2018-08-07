ABD'li üst düzey yetkiliden Trump'a Türkiye eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava nedeniyle ikili ilişkilerde kriz yaşıyor. Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine ABD, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım uyguladı. Amerikan basını, yaptırım kararı öncesinde Ankara-Washington hattında çetin pazarlıkların yapıldığını öne sürmüştü. Bloomberg'e göre anlaşma çerçevesinde, ABD'de yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının kalan kısmını Türkiye'de tamamlaması için mutabata varılmıştı. Ancak Türkiye'nin son anda başka taleplerde bulunması üzerine anlaşmanın bozulduğu öne sürülüyor.

"Brunson'ın tutukluluğu korkunç ve ABD başka ülkelerde haksız yere tutuklanan Amerikan vatandaşlarının serbest kalması için her çabayı sarf etmeli. İnsan hakları temelli yaptırımları, o hükümetin berbat insan hakları karnesi yerine sadece Türk hükümetinin Brunson'a yönelik muamelesi ile meşrulaştırarak yönetim (ABD) açık bir şekilde bir birey üzerine orantısız vurgu yapmıştır. Brunson'ın Evanjelist bir papaz olduğunu ve şu ana kadar ABD yönetiminin Türkiye'de gözaltına alınan diğer Amerikalılar konusunda daha az agresif olduğunu düşünürsek, ABD yönetiminin Brunson davasını kullanarak destekçilerine hoş görünmeye çalıştığını tahmin etmek zor değil."

"Trump yönetimi Ankara ile pazarlığa girmemeliydi"

DW'ye konuşan Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Türkiye analisti Merve Tahiroğlu'na göre de ABD'nin sadece Brunson'ın durumuna odaklanması "büyük bir hata".

Tahiroğlu, "Bu durum, Türkler de dâhil olmak üzere insanlara yönetimin (ABD) Hristiyanlar ve Evanjelistlere iltimas yaptığı mesajını gönderiyor. Gerçek sorundan uzaklaştırıp, Washington'ın kızgınlığının meşruyetini azaltıyor" diyor. Tahiroğlu, "Burada asıl sorun sadece dini özgürlük değil, ABD'nin ulusal güvenliği ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünün eksikliği" diye ekliyor.