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ABD Mahkemesi: ‘Göçmen Aileler 30 Gün İçinde Birleştirilsin’

27.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

California eyaletinde mahkeme, Amerikan sınır görevlilerinden, sınırda çocuklarından ayrılmaya zorlanan aileleri 30 gün içerisinde tekrar biraraya getirmelerini istedi

ABD Mahkemesi: ‘Göçmen Aileler 30 Gün İçinde Birleştirilsin’

California eyaletinde mahkeme, Amerikan sınır görevlilerinden, sınırda çocuklarından ayrılmaya zorlanan aileleri 30 gün içerisinde tekrar biraraya getirmelerini istedi.

Mahkeme kararına göre, eğer çocuklar beş yaşın altındaysa 14 gün içerisinde ailelerine kavuşturulmaları gerekiyor.

San Diego’daki Bölge Yargıcı Dana Sabraw, kararı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin açtığı davada aldı. Dava, yedi yaşında bir kızın Kongolu annesinden ayrılması, 14 yaşında bir erkeğin de Brezilyalı annesinden koparılması hakkında açıldı.

Sabraw, gelecekte yaşanacak ayrılıkları önlemek için de ülke genelinde talimatname yayınladı. Bu talimatname ebeveynlerin 'elverişsiz' olarak değerlendirilmediği durumlar için geçerli olacak.

Son haftalarda 2 binin üzerinde çocuk, sınırı geçmeye çalışırken yakalanan ailelerinden koparılarak hükümete ait barınaklara yerleştirildi. Bu gelişme ülke genelinde infial yaratırken, Başkan Donald Trump geçen hafta imzaladığı kararnameyle, aileleri çocuklarından ayırma uygulamasına son verdi. Trump, bundan böyle ebeveynler ve çocukların birarada tutulacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı da, California yargıcının kararının, Kongre’nin, “aynı anda yasanın uygulanabilmesi ve ailelerin birarada tutulabilmesini” sağlayacak yasayı geçirmesini “daha da zorunlu hale getirdiğini” belirtti.

Bakanlık, aksi takdirde “sınırda hukuksuzluğun devam edeceği” uyarısında bulundu.

Bu arada Başkan Donald Trump da, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerine, “güçlü ama adil” bir göçmenlik yasasını geçirmeleri çağrısında bulundu. Ancak yasa Meclis’ten geçse bile Senato’da takılma ihtimali yüksek.

Trump Twitter üzerinden büyük harflerle paylaştığı mesajda, “(Tasarının) Geçmesi, bizim güçlü sınırlar ve güvenlik istediğimizi, Demokratların ise açık sınırlar ve suçtan yana olduğunu gösterecek” ifadesini kullandı.

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