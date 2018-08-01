ABD'de 3 boyutlu yazıcıyla yapılan plastik tabancaların üretimi için gerekli dosyaların internette yayınlanmasına saatler kala Seattle'daki federal mahkemeden bu girişimi engelleyen bir karar çıktı.

Silahların nasıl yapılacağını gösteren dosyalar, Teksas merkezli Defense Distribute şirketi tarafından yayınlanacaktı. Şirket, dosyaların 1 Ağustos itibarıyla internette sunulması için Haziran ayında Trump yönetimiyle anlaşmıştı.

Ancak Seattle'daki mahkemenin hâkimi Robert Lasnik'in aldığı kararla, bu plan geçici olarak durduruldu. Lasnik, dosyaların yayınlanmasının ABD vatandaşlarına "telafisi mümkün olmayan zararlar" verebileceğine hükmetti. Hâkim, bir sonraki duruşma tarihini 10 Ağustos olarak belirledi.

Suçlulara kolaylık tepkisi

Seri numarası olmadığı için izlenemeyen ve plastikten yapılmasından ötürü dedektörlerle tespit edilemeyen tabancaların güvenlik riski oluşturacağını belirten sekiz Demokrat eyalet savcısı, Trump yönetimiyle şirket arasındaki anlaşmanın engellenmesi için hafta başında dava açmıştı. Kongre üyesi Demokratlar da şirkete verilen iznin iptal edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunuyordu.