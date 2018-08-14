HABER

ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

ABD Maslahatgüzarından Brunson'la görüşmesi sonrasında açıklama

ABD Maslahatgüzarı rahip Brunson'la görüşmesi sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Jeffrey Hovenier, açıklamada rahip Brunson ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerinde görevli Türk vatandaşlarına ilişkin davaların adil biçimde, ertelenmeden görülmesi çağrılarını yineledi.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Rusya İsrail-Suriye Sınırına Birlik GönderiyorRusya İsrail-Suriye Sınırına Birlik Gönderiyor
‘Suriyeli Kürtler Esat Rejimiyle Şam’da Görüştü’ İddiası‘Suriyeli Kürtler Esat Rejimiyle Şam’da Görüştü’ İddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Erkek çıplak modelin gizli fotoğraflarını çeken kadına 10 ay hapis cezası

Erkek çıplak modelin gizli fotoğraflarını çeken kadına 10 ay hapis cezası

Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış

Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.