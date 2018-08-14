ABD Maslahatgüzarından Rahip Brunson'a Ziyaret

Amerika ve Türkiye arasında Rahip Andrew Brunson davası üzerinden tırmanan krizde Türkiye'de önemli bir görüşme gerçekleşti. Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik misyonunda göreve yeni başlayan Jeffrey Hovenier, İzmir'de ev hapsinde tutulan rahip Brunson ve eşi Norine Brunson ile görüştü. Görüşmenin ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yazılı bir açıklama paylaşıldı.
Amerika'nın Türkiye'de görevli en üst düzey diplomatı olan Jeffrey Hovenier, rahip Brunson, diğer Amerikan vatandaşları ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerinde görevli Türk vatandaşlarına ilişkin davaların adil ve şeffaf biçimde, ertelenmeden görülmesi çağrılarını yineledi. Açıklamanın sonunda "Bu benim hükümetimin talebidir" ifadesi yer aldı.
Amerikalı diplomatın Brunson'ı ziyareti, Amerikalı rahibin avukatının Brunson'ın ev hapsinde tutulmasına yönelik itiraz dilekçesini mahkemeye sunması ve Brunson'a yönelik seyahat yasağının da kaldırılması talebiyle mahkemeye yaptığı başvurunun ardından geldi.
Amerikan yönetimi, rahip Brunson, NASA için çalışan Türk-Amerikan vatandaşı Serkan Gölge ve Amerika'nın diplomatik misyonlarının 3 Türk çalışanının haksız yere cezaevinde tutulduğunu savunuyor.
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