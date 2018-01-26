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ABD medyası: Trump Mueller'i kovma emri verdi, ama geri adım attı

26.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın ülkesinde 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in azledilmesi emri verdiğini ancak daha sonra geri adım attığını yazdı. Trump iddiaları yalanladı.

AFP/Getty Images ABD Başkanı Donald Trump Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a geldi.

ABD medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın ülkesinde 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in görevden alınması emri verdiğini ancak daha sonra geri adım attığını yazdı.

Trump haberleri yalanladı.

New York Times ve Washington Post gazetelerinin ismini saklı tutan kaynaklara dayandırdığı haberlerinde Trump'ın Haziran 2017'de Mueller'i kovma emri verdiği ancak Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGhan'ın bu karara karşı çıktığı ve Trump'ın geri adım atmaması durumunda istifa edeceğini Başkan'a söylediği yer aldı.

New York Times McGhan'ın Mueller'i kovma emrinin Trump yönetimi üzerinde "felaket etkileri" olacağını düşündüğünü de ekledi.

Gazeteye göre Trump McGhan'ın istifa tehdidinin ardından geri adım atarak Mueller'i kovmaktan vazgeçti.

Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Yalan haber, millet. Yalan haber. Tipik New York Times yalan haberleri" dedi.

AFP'ye konuşan Trump'ın avukatı Ty Cobb "Hukuk danışmanına ve sürece saygı nedeniyle yorum yapmayı reddediyoruz" dedi.

Trump Ağustos ayında gazetecilere Mueller'i kovmayı hiç düşünmediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı "Bunu hiç düşünmedim. Bunu sizden okuyorum. Onu kovacağım diye. Hayır kimseyi kovmuyorum" demişti.

"Çıkar çatışmaları"New York Times Trump'ın Muelleri üç farklı konuda çıkar çatışması içinde olduğu gerekçesiyle Rusya soruşturmasından almak istediğini yazdı.

Gazeteye göre Trump'ın Mueller'e yönelttiği iddialar şöyle: Mueller Trump'a ait bir golf kulübüne üyeliğini ücretlerdeki anlaşmazlık nedeniyle sonlandırdı. Mueller daha önce Trump'ın damadı Jared Kushner'i temsil eden bir hukuk firmasında çalışıyordu ve Mueller özel savcılık görevine getirilmeden önce FBI direktörlüğü görevine dönmek için mülakatlara girdi.

Senato İstihbarat Komitesi başkan yardımcısı Demokrat Partili üye Mark Warner, Mueller'i görevden almanın "kırımızı çizgi" olacağını söyledi.

Warner, "Bunu daha önce de söyledim yeniden söylüyorum. Özel savcıyı kovmak Başkan'ın geçemeyeceği kırmızı çizgidir. Savcıyı kovmak, kilit tanıkları affetmek ya da başka bir şekilde soruşturmaya müdahale etmek gücün kötüye kullanılmasıdır" dedi.

Trump dün Mueller tarafından sorgulanmaya hazır olduğunu söylemiş, "Savcıya yeminli ifade vermeye hazırım" demişti.

Robert Mueller'ın yürüttüğü FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar Trump'ın ekibinden dört kişiye suçlama yöneltildi.

Aralarında Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu iki isim ise "FBI'a yalan söyleme" suçunu kabul etti.

Suçlanan diğer kişiler ise geçmişte Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, onun iş ortağı Rick Gates ve seçim kampanyasında Trump'a danışmanlık yapan George Papadopoulos.

Trump: Rusya soruşturmasında savcıya yeminli ifade vermeye hazırımTrump, FBI sorgusu için 'pek mümkün değil' dediTürkiye ile ilişkisini de kabul eden Michael Flynn'in itirafları Başkan Trump için ne anlama geliyor?

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