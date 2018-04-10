ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

Afrin'i ÖSO güçleri ile birlikte alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olan Menbiç'te, ABD'nin askeri varlığını artırdığı ve bölgede yeni askeri üsler kurduğu belirtiliyor. YPG'nin sözde sorumlusu Ebu Adıl, çarpıcı açıklamalarda dulundu.

'ABD'NİN MENBİÇ'TE 2 ADET ÜSSÜ BULUNUYOR'



Adıl," Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinden sonra ABD, bölgede askeri varlığını artırma kararı aldı. Türkiye Afrin'e saldırdıktan sonra biz Menbiç Askeri Meclisi olarak Türkiye'nin Menbiç'e yönelik sözlerinden dolayı kaygı duyduk ve hemen ABD askerleri ile görüştük. ABD'nin en üst düzey komutanıyla görüşme yaptık. Görüşme sonrasında ABD, bölgeye özel kuvvetlerini gönderdi. ABD'nin Menbiç'te daha önce bir askeri üssü vardı. Menbiç, IŞİD'den alındıktan sonra ABD bir askeri üs kurmuştu. Türkiye'nin tehditlerinden sonra ABD, daha önce kurduğu üssünü genişletti. Ayrıca cephe hattında yeni bir askeri üs kurdu. Bu yeni kurulan üsse ABD'nin özel kuvvetleri yerleştirildi. ABD'nin yeni kurulan üsle birlikte üs sayısı 2 oldu. 3 tane olduğu iddiaları doğru değil" dedi.

(Sputnik)