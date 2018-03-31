ABD Menbiç’te Asker Sayısını Arttırıyor

IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti.

Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi. Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi.

Menbiç, ABD ile NATO müttefiki Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların son halkası. Nedeni, Ankara’nın PKK’nın parçası olarak gördüğü YPG’li Kürt güçlere Washington’un verdiği destek. PKK, hem Amerika’nın hem de Avrupa Birliği’nin terör listesinde. Ancak Washington PKK ile bağlantısını reddettiği YPG’yi IŞİD’le mücadelede kilit müttefik olarak görüyor.

Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun bildirisinde YPG’nin bölgeden hemen çekilmemesi halinde Ankara’nın harekete geçeceği uyarısı yer aldı.