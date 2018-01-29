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ABD Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyor

29.01.2018 13:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Menbiç'ten çekilmeyi düşünmediklerini söyledi.

Erdoğan, Afrin harekâtından sonra Menbiç'in teröristlerinden arındırılacağını duyurmuştu.Amerikan CNN televizyonuna konuşan General Joseph Votel Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı General Joseph Votel, demecinde "Menbiç'ten çekilmek değerlendirdiğimiz birşey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı harekâtının Menbiç'e uzanabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta sonunda Amerikan askerlerinin Menbiç'ten derhal çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Zeytin Dalı harekâtı IŞİD ile mücadelede ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan silahlarıyla donatılan YPG'yi hedef aldığı için Ankara ile Washington arasında gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkan Donald Trump'ın, Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya kalmaması için "ihtiyatlı davranma" çağrısı yaptığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen hafta Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grupları hedef alan operasyonlarını endişeyle karşıladıklarını belirtmiş ve Türk hükümetine itidal çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Ocak ayında yaptığı bir açıklamada ise milli güvenlik çıkarlarını korumak için Suriye'de diplomatik ve askeri olarak varolmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

DW, reuters/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe0

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