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ABD Merkez Bankası temel faiz oranını yükseltti

13.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) temel faiz oranını % 1,75’den %2’ye çıkardı. FED’in bu yıl içinde iki kez daha faiz ornını yükseltmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise üç artış kararı daha bekleniliyor

ABD Merkez Bankası temel faiz oranını yükseltti

ABD Merkez Bankası (FED) temel faiz oranını % 1,75’den %2’ye çıkardı. FED’in bu yıl içinde iki kez daha faiz ornını yükseltmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise üç artış kararı daha bekleniliyor. Ayrıntılar geliyor...

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