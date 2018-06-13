ABD Merkez Bankası temel faiz oranını yükseltti

ABD Merkez Bankası (FED) temel faiz oranını % 1,75’den %2’ye çıkardı. FED’in bu yıl içinde iki kez daha faiz ornını yükseltmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise üç artış kararı daha bekleniliyor. Ayrıntılar geliyor...

