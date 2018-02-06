ABD Merkez Bankası’na Yeni Başkan

Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jerome Powell bugün göreve başladı. Başkan Donald Trump tarafından Kasım ayında göreve atanan Powell Wall Street’in de tercihiydi.

Geçen haftanın en önemli gelişmelerinden biri, Çarşamba günü yapılan Merkez Bankası toplantısı oldu. Bu toplantı, ABD Merkez Bankası Federal Rezerv Dairesi FED'in ilk kadın başkanı Janet Yellen’in başkan olarak katıldığı son Merkez Bankası faiz kurul toplantısıydı. Toplantıda görevini Başkan Trump’un atadığı Wall Street favorisi Jerome Powell'a teslim etmeye hazırlanan Yellen'in faiz oranlarını mevcut düzeyde tutarak geleceğe dair kararları halefine bıraktığı görüldü.

Yeni başkan Powell bugün göreve başlıyor. Wall Street ve uluslararası yatırım fonları Powell’in nasıl bir politika izleyeceği konusunda kaygılı değil. Powell’in eski başkan Yellen'in geçtiğimiz yıl boyunca düşük tuttuğu faiz oranlarını azar azar yükseltme politikasına sadık kalıp kalmayacağı merak konusu. Geçen hafta, toplantıdan sonra yapılan açıklamada ekonominin gidişatının güven verici olduğu kaydedildi. Cuma günü gelen olumlu istihdam raporu da bunu doğruluyor ancak Merkez Bankası aslında 2018’de enflasyonun %2'ye çıkmasını istiyor. Bu oran sağlıklı bir ekonominin göstergesi sayılıyor.