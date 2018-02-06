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ABD Merkez Bankası’na Yeni Başkan

06.02.2018 14:52 | Son Güncelleme

Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jerome Powell bugün göreve başladı. Başkan Donald Trump tarafından Kasım ayında göreve atanan Powell Wall Street’in de tercihi olan ve avukatlıktan finans sektörüne geçmiş deneyimli bir yatırım uzmanı

ABD Merkez Bankası’na Yeni Başkan

Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jerome Powell bugün göreve başladı. Başkan Donald Trump tarafından Kasım ayında göreve atanan Powell Wall Street’in de tercihiydi.

Geçen haftanın en önemli gelişmelerinden biri, Çarşamba günü yapılan Merkez Bankası toplantısı oldu. Bu toplantı, ABD Merkez Bankası Federal Rezerv Dairesi FED'in ilk kadın başkanı Janet Yellen’in başkan olarak katıldığı son Merkez Bankası faiz kurul toplantısıydı. Toplantıda görevini Başkan Trump’un atadığı Wall Street favorisi Jerome Powell'a teslim etmeye hazırlanan Yellen'in faiz oranlarını mevcut düzeyde tutarak geleceğe dair kararları halefine bıraktığı görüldü.

Yeni başkan Powell bugün göreve başlıyor. Wall Street ve uluslararası yatırım fonları Powell’in nasıl bir politika izleyeceği konusunda kaygılı değil. Powell’in eski başkan Yellen'in geçtiğimiz yıl boyunca düşük tuttuğu faiz oranlarını azar azar yükseltme politikasına sadık kalıp kalmayacağı merak konusu. Geçen hafta, toplantıdan sonra yapılan açıklamada ekonominin gidişatının güven verici olduğu kaydedildi. Cuma günü gelen olumlu istihdam raporu da bunu doğruluyor ancak Merkez Bankası aslında 2018’de enflasyonun %2'ye çıkmasını istiyor. Bu oran sağlıklı bir ekonominin göstergesi sayılıyor.

Yellen döneminde Merkez Bankası Kurulu Aralık ayında, 2018 için faizlerin üç kez arttırılmasının planlandığını bildirmişti. Powell’in bu statükoyu devam ettirmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Dün 65 yaşına basan Powell, Merkez Bankası’na başkan olan ilk avukat. Powell aynı zamanda Amerika Merkez Bankası’nın yönetim kurulu üyesiydi.

Şu ana kadarki bütün başkanların geçmişi ekonomiye dayanırken Powell hukuk eğitiminin ardından finans sektörüne geçmiş ve uzun yıllar Wall Street’te yatırımcı olarak çalışmış. Bu da onu Amerikan piyasalarını en iyi bilen FED başkanı yapıyor. Powell ayrıca mali regülasyonlar konusundaki bilgisiyle de tanınıyor ve bu atama, yatırımcıların Trump yönetimine olan güveninin artmasına da sebep oldu.

Maliye Bakanlığı’nda Yellen'in yardımıcılığı görevinde bulunan Powell, Yellen’in kriz süresince faiz indirme politikalarına ve ekonomi toparlanıncaya kadar oranları tarihi düşük seviyelerde tutmasına da destek vermişti. Dolayısıyla Powell’in Amerika Merkez Bankası’nı Yellen’in politikalarına benzer bir yaklaşımla yönetmesi bekleniyor.

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