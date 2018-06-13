ABD Merkez Bankası’ndan Faiz Arttırımı Kararı

ABD Merkez Bankası (FED) temel faiz oranını % 1,75’den %2’ye çıkardı. FED’in bu yıl içinde iki kez daha faiz oranını yükseltmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise üç artış kararı daha bekleniliyor.
Amerikan piyasaları Ocak ayında son 10 yılın rekor seviyesine yükselmiş ancak o dönemden bugüne kadar %10-15 oranında gerileyerek, düzenleme dönemi adı verilen bir döneme girmişti.
Yatırımcıların normal karşıladığı bu düzenleme dönemi, Washington’dan yapılan ve ABD için büyük ticari ortaklıkların sona ermesi anlamına gelen açıklamaların etkisinde, son bir aydır dalgalanmaların yüksek olduğu bir belirsizlik dönemi yaşıyor.
Başkan Trump’ın hafta sonu Kanada’daki G7 zirvesinde yapılan anlaşmayı reddetmesi üzerine Amerikan piyasaları haftanın ilk seansına düşüşle başlamıştı, 12 Haziran’da Singapur’da yapılan tarihi zirve sırasında oldukça temkinli davranan yatırımcılar, biraz sonra karar açıklaması yapacak Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısının sonucunu bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell’in faiz yükseltme olasılığını göz önünde bulunduran piyasalar güne az da olsa yükselişle başladı.
Çarşamba öğlen sona eren toplantının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, kurulun faiz oranını çeyrek puan arttırarak, yükseltme kararı verdiğini açıkladı. Powell, Amerikan ekonomisinin “çok iyi” durumda ve iş arayan hemen hemen herkesin iş bulabileceği bir seviyede olduğunun altını çizdi. Powell işsizlik oranının %3,9 dan 2018 sonuna kadar %3,6 ya inmesini beklediklerini de ekledi.
Powell ve birçok uzmana göre Amerikan ekonomisi sağlam. 2018’in lk çeyreğinde pozitif bir bilanço gösteren ekonomik veriler dışında, ülkede istihdam 1950’den bu yana en yüksek seviyede ve işsizlik oranı %4’un altına inmeyi başardı. Başkan Trump’un vergi reformunun pozitif etkilerinin hissedildiği bir dönemdeyiz ve Powell enflasyonun da kontrol altında olduğunu belirten bir açıklama yaparak, siyasi belirsizliklere ve Amerika’nın ticari ortaklarına gösterdiği tavra rağmen ekonominin faiz artışını kaldıracağını düşünüyor. Fed yetkililerine göre ekonomi bu yıl %2,8 oranında büyüyecek, ve enflasyonun %1,9’dan %2,1 e yükselmesi bekleniyor.
Ancak bu görüşe karşı olan uzmanlar da var. Wall Street Journal’ın haberine göre Amerikan ekonomisinin nabzını tutmak için çok erken ve Powell’in faiz oranın arttırmak için Temmuz ayını yani 2018’in ikinci çeyreğinde ekonomik durumun nasıl olduğunu görmesinin daha sağlıklı olduğunu savunuyor.
Fed’in faiz arttırması özellikle banka sektörü için önemli. Amerikan ekonomisinde tüketicilerin faizle aldıkları ev ve araç kredileri ve kredi kartları bu faiz artışı ile yükselecek, bu da bankalara ek bir gelir sağlayacak. 2018’in ilk çeyreğinde bankalar, faiz oranını artırmaya eğilimli olduğunu gösteren Jerome Powell’in bu göreve getirilmesi ile oldukça iyi bir üç ay bilançosu göstermişlerdi.
Fed’in bu çeyrek puanlık arttırım kararı, 2008’de ABD’nin girdiği krizden bu yana kurulun 7’inci faiz arttırma kararı. 2008’deki krizden önce %2 olan faiz oranının 2019 yılına kadar %1,75 ila %2’ye yükselmesini muhtemel görüyorlar. Her ne kadar yine çarşamba günü açıklanan tüketici fiyat endeksi oranlarının enflasyon oranına göre daha hızlı yükseldiğini gösterse de Fed bu verileri değil, enflasyonu ölçmek için başka bir veri tabanı kullanıyor. Fed’in bu yıl içinde 3, hatta 4 kez faiz yükseltmesi bekleniyor.
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