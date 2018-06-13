ABD Merkez Bankası’ndan Faiz Arttırımı Kararı

ABD Merkez Bankası (FED) temel faiz oranını % 1,75’den %2’ye çıkardı. FED’in bu yıl içinde iki kez daha faiz oranını yükseltmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise üç artış kararı daha bekleniliyor.

Amerikan piyasaları Ocak ayında son 10 yılın rekor seviyesine yükselmiş ancak o dönemden bugüne kadar %10-15 oranında gerileyerek, düzenleme dönemi adı verilen bir döneme girmişti.

Yatırımcıların normal karşıladığı bu düzenleme dönemi, Washington’dan yapılan ve ABD için büyük ticari ortaklıkların sona ermesi anlamına gelen açıklamaların etkisinde, son bir aydır dalgalanmaların yüksek olduğu bir belirsizlik dönemi yaşıyor.

Başkan Trump’ın hafta sonu Kanada’daki G7 zirvesinde yapılan anlaşmayı reddetmesi üzerine Amerikan piyasaları haftanın ilk seansına düşüşle başlamıştı, 12 Haziran’da Singapur’da yapılan tarihi zirve sırasında oldukça temkinli davranan yatırımcılar, biraz sonra karar açıklaması yapacak Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısının sonucunu bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell’in faiz yükseltme olasılığını göz önünde bulunduran piyasalar güne az da olsa yükselişle başladı.