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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 05:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"

Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD TSK Afrin Zeytin Dalı Operasyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tabiki alanininiz degil silahi satiyorsunuz muslumani muslumana kirdiriyorsunuz Turkiyeyi zayiflatiyorsunuz elindeki muhumati azaltip yeniden kendinize gebe hale getiriyorsunuz tabiki umrunuzda olmaz enayi turkler varken isiniz is. bizdede bu savascilik hastaligi oldugu surece sizin isiniz is. BUTUN SAVASLARA HAYIR DIYORUM.....
RTE ABD KOMUTANIMI YALAN SÖYLÜYOR SEN Mİ DOĞRU KONUŞMUYORSUN.SEN DİYORSUN Kİ AF RİN'HAREKATI BAŞLATTIK BU SAAT SONRA KİMSEYE SORMAYACAĞIZ.HANGİSİ DOĞRU
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