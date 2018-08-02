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ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

ABD'nin Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesinin Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılması istenen fırlatma denemesi iptal edildi.

ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesinin Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde dün fırlatma denemesinin gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak ABD Hava Kuvvetleri, fırlatmaya 2 saat kala işleminin güvenli şekilde iptal edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, iptalin sebebi test sırasında beklenmedik bir olaya yol açabilecek bir aksaklıktı. Açıklamada, "Aksaklıklar fırlatma platformundaki ya da test teçhizatındaki birçok faktörden kaynaklı olabilir, bu nedenle sorunun dikkatli bir şekilde incelenmesi gerek" ifadeleri kullanıldı.

Füzenin ilk başarılı fırlatma denemesi 26 Nisan'da gerçekleştirilmişti. 3 aşamalı karada üslenen kıtalararası balistik füzeler olan Minuteman füzeleri ilk olarak Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı yapılmıştı. Şimdilerde bu füze ABD'nin elindeki karada üslenen tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Füze ABD ordusunun kullanımına 1970 yılında geçti, 1978 sonunda da üretimi durduruldu. Füze 12 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri yok edebiliyor. Kaynaklara göre, Washington'ın elinde 2020 yılına kadar ordunun kullanımında kalacak 450 Minuteman 3 füzesi var.

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Anahtar Kelimeler:
minuteman Balistik Füze Kaliforniya vanderberg hava kuvvetleri üssü

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