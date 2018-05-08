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ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Ruhani'nin açıklamalarından satır başları;

'HİÇ BİR HATAMIZ OLMADI'

ABD’nin asla sözünü tutmadığını gördük. Anlaşmada gerçekleştirine bütün maddeleri uluslararsı kurumlar ile birlikte uymuştur. Hiçbir hatamız olmadı. Hiçbir yanlışımız olmadı. Bu anlaşmayı gerçekleştirmeye niyetli olmadıklarını açıklamalarında gördük. Diğer ticari anlaşmalardan da bu şekilde çekildiler. Yaptıkları her şey geçmişte yaptıklarının aynısıydı. Bizim için şaşırtıcı olmadı. Trump rejiminin tek destekcinin de İsrail olduğunu görüyoruz.

'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM'

Dışişleri Bakanlığına bu konuda talimat verdim. Önümüzdeki günlerde Avrupalı ülkelerle müzakere emri verdim. Diğer 5 ülkenin yardımıyla bütün istenilen sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. ABD ve İsrail’in planlarına birlikte karşı koyacağız.


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İRAN ABD İran açıklaması abd açıklaması

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sıra bize geliyor aklınıza başınıza alın bu karar sadece İrana değil türkiye’deki seçimlerin de etkilenmesi isteniyor
abd nin sözüne anlaşmasına bağlı olmadığının göstergesidir bu iran bundan sonra yapacakları ile ilgili kimseye hesap vermeyecektir
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