ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Ruhani'nin açıklamalarından satır başları;

'HİÇ BİR HATAMIZ OLMADI'



ABD’nin asla sözünü tutmadığını gördük. Anlaşmada gerçekleştirine bütün maddeleri uluslararsı kurumlar ile birlikte uymuştur. Hiçbir hatamız olmadı. Hiçbir yanlışımız olmadı. Bu anlaşmayı gerçekleştirmeye niyetli olmadıklarını açıklamalarında gördük. Diğer ticari anlaşmalardan da bu şekilde çekildiler. Yaptıkları her şey geçmişte yaptıklarının aynısıydı. Bizim için şaşırtıcı olmadı. Trump rejiminin tek destekcinin de İsrail olduğunu görüyoruz.

'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM'



Dışişleri Bakanlığına bu konuda talimat verdim. Önümüzdeki günlerde Avrupalı ülkelerle müzakere emri verdim. Diğer 5 ülkenin yardımıyla bütün istenilen sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. ABD ve İsrail’in planlarına birlikte karşı koyacağız.



