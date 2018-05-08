ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Doktorlar fişini çekecekken canlandı!

Trenton McKinley, Mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirdi ve kafatasında yedi çatlak oluştu. Doktorlar Trenton’un ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyledi.

DOKTORLAR FİŞİNİ ÇEKECEKTİ



USA Today’in haberine göre doktorlar yaşam destek ünitesinin fişini çekmeyi planladıkları günden bir gün önce Trenton’un bilinci geri geldi. Anne Jennifer Reindl, kazadan sonra oğlunun birkaç kranyotomi operasyonu geçirdiğini, böbrek yetmezliği ve ani kalp durması rahatsızlığı yaşadığını anlattı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLAYACAKTI



Reindl, “Trenton’un organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama o an bir mucize oldu ve hayati organları yeniden canlandı” dedi.

Trenton şimdi ağır ilerleyen bir iyileşme sürecinde. Yaşanan kazayla ilgili Trenton, “Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum” diyor.

"YAŞANANLAR MUCİZE"



Trenton’un sinir ağrıları ve nöbetleri devam ediyor, kafatasının birleştirilmesi için yeni bir ameliyat olması gerekecek. Annesi Reindl, oğlunun yürüdüğünü, konuştuğunu, hatta kitap okuyup matematik problemleri çözdüğünü söylüyor ve yaşananlar için de ‘mucize’ diyor.

