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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ABD'li bir yetkilinin doların 7 TL olacağı tahminini yalanladı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberlerini yalanlayarak, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı: "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."


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Anahtar Kelimeler:
dolar ABD Ankara büyükelçilik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Haber uydurma olabilir ama Dolar ın 7 tl leri her an görülemeyeceğini kim garanti edebiliyor.
O kadar boş, beleş bir Ülkeyizki.Tembellik de bir numarayiz dünyada, Trump akdenize filo gönderiyorum dese dolar 10000 ne 7 bini. Çalışmayalım, yattığımiz yerden dua edelim. Sonra Amerikaya kızalım, gavur diye. Neymiş Türkiyede herkes lüks araca biniyormuş, Bütün paramiz üretemediğimiz için bu gavur dediginiz üretken ülkelere gitmiyormu.
iki ay önce 6 tl olacağının söylenmesi ne ise, şimdi de 7 tl olacağının söylenmesi aynı şey. çok ta waaw değil yani.
tamam kesin 7 tl olacak hattaa artırıyorum 7.55
7 az bile 10 olacak
Ne yani doların yükselmesinin tek sorumlusu ABD mi?. Peki euro niye yükseliyor onu da mı ABD yükseltiyor. Ekonomimiz iyi DEĞİİLLL..
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