ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield atandı.
Daha önce Lübnan, Msır, Irak ve Suudi Arabistan'da görev yapan Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'ne atadığı David Satterfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili görevindeyken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili 'TSK'nın Afrin’deki ilerleyişi durdu, durum istikrara kavuştu. TSK'nın Afrin bölgesinde başka hiçbir ilerleyişini görmedik" demiş, bu memnuniyetinin nedenini de PKK/YPG ile en üst düzeyden diyaloğa devam ettiklerini belirterek açıklamıştı..
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