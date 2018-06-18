HABER

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield'ın atanması kesinleşti. ABD Başkanı Donald Trump, David Satterfield ismini senatoya bildirecek. Senatonun sorgulamasının ardından Eylül ayında kesin olarak göreve başlayacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield atandı.

Daha önce Lübnan, Msır, Irak ve Suudi Arabistan'da görev yapan Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor.

"YPG İLE DİYALOĞU EN ÜST DÜZEYDE SÜRDÜRÜYORUZ"

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'ne atadığı David Satterfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili görevindeyken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili 'TSK'nın Afrin’deki ilerleyişi durdu, durum istikrara kavuştu. TSK'nın Afrin bölgesinde başka hiçbir ilerleyişini görmedik" demiş, bu memnuniyetinin nedenini de PKK/YPG ile en üst düzeyden diyaloğa devam ettiklerini belirterek açıklamıştı..

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntülerÇin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler
NY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları BöldüNY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları Böldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara Büyükelçiliği David Satterfield ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam sifirbaz degilmiydi.:)
Diğer Haberler
Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.