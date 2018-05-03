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ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Las Vegas polisi, 1 Ekim 2017’de gerçekleşen ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısına ait güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.

Las Vegas polisi, ABD tarihinin en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırının polise ait güvenlik kameralarının görüntülerini paylaştı. K-9 polisi Çavuş Bitsko ve David Newton’ın kamaralarından yayınlanan görüntülerde polisin, saldırgan Stephen Paddock’ın odasına girme hazırlıkları ve girişleri gösteriliyor. Arka planda polis telsiz seslerinin duyulduğu görüntülerde polis, odanın bulunduğu kata çıkan merdivenlerde hazırlık yaparken gösteriliyor. Görüntülerde gösterilmemesine rağmen muhtemelen saldırgan Paddock’un bulunduğu odanın kapısından gelen patlama sesi duyuluyor ve polis odaya giriyor. Girişten sonra bir grup polis memurunun odayı taradığı ve Paddock’u ölü buldukları da görüntülerde yer alıyor.

POLİS KAYITLARI İÇİN MAHKEME KARARI ÇIKMIŞTI

1 Ekim 2017’de gerçekleşen saldırının ardından medya polislere ait görüntüleri talep etmiş ancak polis departmanı bu istekleri reddetmişti. Bu durum art arda birçok davanın açılmasına sebep olmuş en son Nevada Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz cuma günü polisin kayıtları yayınlaması konusunda karar almıştı.

58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

1 Ekim 2017 tarihinde Stephen Paddock, Mandalay Bay Oteli’nin 32’inci katında yer alan odasından aşağıda bir konseri dinlemeye gelen kalabalığa ateş açmış, 36 kadın, 22 erkek olmak üzere 58 kişiyi öldürmüş ve 851 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Olay Amerika’da yaşanan en kanlı silahlı saldırı olarak tarihe geçmişti.

İHA

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Las Vegas ABD polis saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalan...koca bir yalan...abd tarihinin en kanlı saldırısı Avrupalıların o kıtanın yerlilerine karşı yaptıkları katliamlardır
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