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ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayanların gizemli şekilde ortadan kaybolması endişe yarattı. Eyalette 10 günde 48 kişi kayboldu. Halk arasında panik çıktı.

ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor

ABD'nin Iowa eyaletinde son 10 günde 48 kişinin kaybolması büyük bir endişeye yol açtı. Iowa Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) kaybolanlar arasında çok sayıda kişinin kendi rızasıyla gitmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

En son kaybolan 20 kişiden ise 17'sinin ergenlik çağında olması, kaybolanların gizlice evlerinden kendi rızasıyla ayrıldıkları savını güçlendiriyor.

HALK PANİKTE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, DPS cuma günü yaptığı açıklamada kayıp kişi sayısının geçmişte bu dönemde kaybolan kişilerin yıllık ortalamasına yakın olduğunu söyleyerek halkı rahatlatmaya çalıştı. Ancak sayının bu kadar çok olması nedeniyle halk arasındaki panik azalmıyor. Bu kişileri bulmak için halktan yardım isteyen DPS, daha önce herhangi bir bölgede yaşamayan ancak o bölgede ortaya çıkan insanların kaybolan kişilerden biri olabileceğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Kendi bölgemizde çok fazla etkinlik var ve etrafınızda her zaman tanımadığınız insanlar olacaktır. Tanımadığınız insanları fark etmemeniz bir kayba neden olabilir. İnsanları fark etmek ve uyanık olmak gerekir" ifadelerinde bulunuldu.

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Iowa kaybolan insanlar ABD

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