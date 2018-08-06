ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD Başkanı Donal Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay, Trump’ın İran yaptırımlarının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni krizleri başlatabileceğini söyledi.
Trump’ın İran yaptırımları başlıyor. Bu konu Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni krizleri başlatabilir. ABD tüm ülkelerin İran ile ticareti kesmesini istiyor. Türkiye’nin İran ile 11 milyar dolarlık ticaret hacmi var, ekonominin bu atmosferinde Türkiye istese bile vazgeçemez.
Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Bu müdahalenin TL'ye etkisi sınırlı oldu.
Ancak ABD'den gelen yeni haber, doları yeni bir rekora taşıdı. Donald Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Bu gelişme sonrası dolar/TL bir üst kritik seviye olarak görülen 5,20 seviyesini de aşarak 5,24 seviyesinin üzerine çıktı.
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