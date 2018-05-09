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ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı almasına karşın, Rusya'nın, taraflarından biri olarak İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi. Avrupa Birliği anlaşmaya tamamen bağlı kalacağını açıkladı. Çin de anlaşmayı korumak için çalışacağını vurguladı.

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD İRAN çin

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