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ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

ABD’de Hazine’nin ithalatçı şirketlerin İran petrolünü satın alma konusunda muaf olabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde düştü.

ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin bugün yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarına rağmen bazı petrol ithalatçılarının İran petrolü ithal etmek konusunda muafiyet alabileceğini söyledi.

BRENT PETROL 72 DOLAR OLDU

Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 2.42düşüşle 68.59 dolara çekildi. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 2.52 düşüşle 72.81 dolar düzeyine geriledi.

Altın dolardaki zayıflamaya bağlı olarak yatay seyrine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD petrol petrol fiyatları İRAN

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