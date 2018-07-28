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Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2018 01:12 | Son Güncelleme

Çarşamba günü kundaklama şüphesi ile Güney Kaliforniya’da meydana gelen, Cuma günü ise aşırı sıcaklardan dolayı Kuzey Kaliforniya’da yaşanan yangınlar sebebi ile Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından olağanüstü hal ilan edildi.

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde art arda başlayan yangınlar sebebi ile eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Çarşamba günü kundaklama şüphesi ile Güney Kaliforniya’da meydana gelen, Cuma günü ise aşırı sıcaklardan dolayı Kuzey Kaliforniya’da yaşanan yangınlar sebebi ile Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Kuzey Kaliforniya’da meydana gelen yangında 1 itfaiyecinin ve 1 buldozer operatörünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki 65 yapı ciddi hasar görürken, 178 kilometrekarelik alanda etkili olan yangının sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi. Kaliforniya itfaiye yetkilileri, yangının hala çok aktif olduğunu ve alevlerin başka alanlara sıçrayabileceğini ifade etti.

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CANLI YAYINDA TAHLİYE ANONSU

Yerel bir televizyon kanalı çalışanları canlı yayın esnasında, “Şu an tahliye ediyoruz. Burada bulunmak artık güvenli değil” diyerek yayını durdurdu. Televizyonun sunucusu Tamara Damante, yayın kapanmadan evvel, “Lütfen herkes tahliye etsin, güvende olun” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YANGIN MÜDAHALE UÇAĞI DA GÖREV YAPIYOR

Şu ana kadar 450 kişinin yaşadığı Keswick kasabasını yok eden yangın, 91 bin kişinin yaşadığı Redding şehrini tehdit ediyor. Güney Kaliforniya’da üçüncü gününe giren ve 48 kilometrekarelik alana yayılan yangın, Idyllwild bölgesinde 6 bin kişinin zorunlu tahliyesine sebep oldu. Yangına bin 200 itfaiyecinin yanı sıra havadan da helikopter ve uçaklarla müdahale edildiği aktarıldı.

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Dünyanın en büyük yangın müdahale uçağı Boeing 747-400 Super Tanker'in da söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Yangın sebebiyle Idylwild bölgesi ve çevresindeki 4 bin kişiye elektrik sağlanamadığı aktarıldı. Bölgeden tahliye edilen insanlar ve hayvanlar için ise toplanma ve yardım merkezleri oluşturuldu.

İsteyerek yangın çıkartma suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Brandon N. McGlover hakkında ise çıkarıldığı mahkemede 1 milyon dolar kefalet istendiği belirtildi.

YUNANİSTAN'DA 87 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 87 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA

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Amerika OHAL Kaliforniya OHAL ilan edildi

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