HABER

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

ABD'nin karanlık isimlerinden ve 15 Temmuz'u aylar öncesinden haber veren yetkili Rubin ''ABD ile Türkiye savaşa tutuşabilir'' başlıklı makalesinde Rusya-İran cephesine kayan Türkiye'nin tecrit edilmesi için İncirlik'ten tümüyle çekilmeyi ve istihbarat ile askeri teknoloji paylaşımının kesilmesini savundu. Neo-con yazar, ''Türkiye artık dost ve müttefik değil, rakip ve potansiyel düşman'' dedi.

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin önde gelen neo-conlarından olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık hedef almasıyla tanınan Michael Rubin, Washington Examiner'deki köşesinde ''ABD ile Türkiye savaşa tutuşabilir'' başlıklı bir makale yayımladı.

'ARTIK HAYAL EDİLEMEZ DEĞİL'

Irak işgali döneminde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Irak ve İran masalarını yönetmiş olan ve Irak, Körfez ve Afganistan'a konuşlanacak askeri yetkililere eğitim veren Rubin, 9 Nisan tarihli makalesinde, Amerikan-Türk ilişkilerinin geldiği durumu ele aldı.

ABD ile Türkiye'nin düşük bir olasılık olsa da birbirini hedef alması ve bir çatışmaya girmesi ihtimalinin artık hayal edilemez bir durum olmadığına dikkat çeken Rubin, 'Batı’nın bir Türkiye sorunu olduğunu ve Batı açısından stratejik Türkiye'nin kaybedildiğini' dile getirdi.

'GEÇMİŞTE EKSENİ KAYANLAR CEZALANDIRILIRDI'

Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya'nın yaptığı gibi bugün Türkiye'nin 'Rusya cephesine kaydığını' yazan Rubin, geçmişte Batı'nın bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar attığı, müttefikliği sürdürmeyi bıraktığı ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son verdiğini hatırlattı.

'SADDAM BENZETMESİ'

Washington'da Saddam Hüseyin'in akıllı diplomasi uygulanarak hizaya çekilmesinin tartışılmasından iki ay sonra Irak'ın Kuveyt'e saldırmasıyla savaş çıktığını, Saddam'la hayal edilemez olan savaşın gerçekleştiğini söyleyen Amerikan düşünce kuruluşlarının uzmanı, ABD ile Avrupa’nın bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğine dikkat çekti. Artık Erdoğan'la ortak olunamayacağından ötürü en azından onun tecrit edilmesi gerektiğini savundu.

'İNCİRLİK'TEN TÜM PERSONEL VE NÜKLEER SİLAHLAR ÇEKİLMELİ'

Bu bağlamda İncirlik Hava Üssü'nden tüm Amerikan personelinin ve kalan nükleer savaş başlıklarının çıkarılması ve üslenmek için yeni bir yerin bulunması önerisini getiren Rubin, Türkiye ile istihbarat paylaşımı ve F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının kesilmesinin, ABD’nin ulusal güvenliği için zaruri olduğunu iddia etti. Bölgedeki müttefik ülkelerin ve Irak ile Kürtlerin de Türkiye'ye meydan okumak için hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini savundu.

'TÜRKİYE'Yİ KİM KAYBETTİ, TARİHÇİLER TARTIŞSIN'

Rubin makalesini şöyle noktaladı:

''Tarihçiler Türkiye'yi kimin kaybettiğini tartışabilir, ancak açık olan bir şey var ki, o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine bir rakip ve potansiyel düşmana dönüşmüş durumda.''

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Michael Rubin Türkiye savaş Düşman

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizde aynı şeyleri düşünüyoruz rubincim, Abd herzaman düşmandı,düşman kalacak!
sizin gösterdiğüniz güven ve dostluğun karşılığıdır bu.
neden acaba sebebi ülkemizi bölmeye çalışması olabilir mi?
Diğer Haberler
Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Son dakika! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Nihai karara varılmadı

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

İngiltere Başbakanı Theresa May savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.