ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya'nın yaptığı gibi bugün Türkiye'nin 'Rusya cephesine kaydığını' yazan Rubin, geçmişte Batı'nın bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar attığı, müttefikliği sürdürmeyi bıraktığı ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son verdiğini hatırlattı.

ABD ile Türkiye'nin düşük bir olasılık olsa da birbirini hedef alması ve bir çatışmaya girmesi ihtimalinin artık hayal edilemez bir durum olmadığına dikkat çeken Rubin, 'Batı’nın bir Türkiye sorunu olduğunu ve Batı açısından stratejik Türkiye'nin kaybedildiğini' dile getirdi.

'SADDAM BENZETMESİ'

Washington'da Saddam Hüseyin'in akıllı diplomasi uygulanarak hizaya çekilmesinin tartışılmasından iki ay sonra Irak'ın Kuveyt'e saldırmasıyla savaş çıktığını, Saddam'la hayal edilemez olan savaşın gerçekleştiğini söyleyen Amerikan düşünce kuruluşlarının uzmanı, ABD ile Avrupa’nın bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğine dikkat çekti. Artık Erdoğan'la ortak olunamayacağından ötürü en azından onun tecrit edilmesi gerektiğini savundu.

'İNCİRLİK'TEN TÜM PERSONEL VE NÜKLEER SİLAHLAR ÇEKİLMELİ'

Bu bağlamda İncirlik Hava Üssü'nden tüm Amerikan personelinin ve kalan nükleer savaş başlıklarının çıkarılması ve üslenmek için yeni bir yerin bulunması önerisini getiren Rubin, Türkiye ile istihbarat paylaşımı ve F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının kesilmesinin, ABD’nin ulusal güvenliği için zaruri olduğunu iddia etti. Bölgedeki müttefik ülkelerin ve Irak ile Kürtlerin de Türkiye'ye meydan okumak için hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini savundu.

'TÜRKİYE'Yİ KİM KAYBETTİ, TARİHÇİLER TARTIŞSIN'

Rubin makalesini şöyle noktaladı:

''Tarihçiler Türkiye'yi kimin kaybettiğini tartışabilir, ancak açık olan bir şey var ki, o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine bir rakip ve potansiyel düşmana dönüşmüş durumda.''