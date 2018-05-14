ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya'nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık." yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulamış ve "Durum çıkmazda. Bu çıkmaz durum, özellikle ABD'nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE'DEN TEPKİ GÖSTERDİ
İngiltere'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kudüs kararına tepki göstermiş ve "Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecinde arabuluculuk görevini yitirmiştir." demişti.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Gazze'deki protestolara İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 18 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
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