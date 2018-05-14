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ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

Rusya, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya'nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulamış ve "Durum çıkmazda. Bu çıkmaz durum, özellikle ABD'nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE'DEN TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kudüs kararına tepki göstermiş ve "Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecinde arabuluculuk görevini yitirmiştir." demişti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Gazze'deki protestolara İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 18 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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Rusya Kudüs Gazze

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yahu Şubat 2015'te Dışişlerinin sitesinde İsrail'in başkenti Kudüs diye yazmadınız mı? Abd Kudüsü başkent olarak kabul edince orayı boş bıraktınız. Yahu siz 9 vatandaşı seçim öncesi yem etmediniz mi ettiniz. Mavi Marmara anlaşmasında ne diyor 1) 20 milyon dolar alınacak 2) İsrail’e hukuki ve başka sorumluluk verilmeyecek 3) İsrail, Türkiye’de her türlü cezai ve hukuki taleplerden muaf olacaktır 4)Eğer yakınlarını kaybedenler İsrail’e tazminatta bulunursa bundan Türkiye sorumludur 5)Anlaşma Ankara-Kudüs arasında yapılmış Kudüsü ilk siz tanımışsınız. Gazzeye ne oldu mu abluka sürdü!Şimdi Kudüs.
ABD halkını da Türk halkını da seçtikleri siyasiler açısından şaşkınlıkla izleyenlerdenim. Bu Trump denen adamın tercihleri,hareketleri ve yaptıkları dünya barışı için büyük tehdittir. O koltuğa hiç yakışmayan bir adam. Dünyanın daha hoşgörülü,ılımlı,insancıl ve dengeli liderlere ihtiyacı var. Ne yazık ki halklar kandırılmaya müsait. Putin bile bazılarına bakınca çok daha dengeli görünüyor.
Bilime Teknolojiye önem verseydi Filistin gibi ülkeler bu kadar zor durumlarda kalmazlardı. Gelişmeliyiz... Güce sahip olup iyilik için savunma için kullanmalıyız.
Sn.Erdoğanın sözleri aynen şöyle,ABD küdüs konusunda taraf olarak sonunun parçası olmuş, aracılık görevini yitirmiştir.Öyle olması gerekir burada hem fikiriz, ancak ABD bir çoban olarak dünyadaki koyunlarını böyle gütmüyor,yeri gelir yerlerini, meralarını, tuzlarını, yemlerini, sularını değiştirir,yeri gelir kıllarını yünlerini traş eder.Yaparda yapar çünkü onlar çoban dünya halkları koyun.Tersini iddia edebilirmisiniz,çünkü emperyal güç.Bak gör kudüs konusunda oy verenlerin tamamına yakını fikir değiştirecekler,zaten değiştirdiklerini Bakan Çavuşoğlu söylemeye başladı.
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