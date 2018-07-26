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ABD'nin Pekin Büyükelçiliği yakınlarında çok şiddetli patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Çin'de, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı.

Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.

Çin polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pekin çin patlama

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