ABD'nin Pekin Büyükelçiliği yakınlarında çok şiddetli patlama

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.
Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı.
Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.
Çin polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
AA
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