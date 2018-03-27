ABD’nin sözde gurusu yakalandı

Lakabı ‘Öncü’ olan Raniere’in müridi olmak ve toplantılarına katılmak için üyelik gerekiyordu.
Raniere’in Nxivm adlı tarikatında ‘köle-efendi’ sistemi kurduğu, tarikata bağlı tüm kadınların kendisiyle ve Raniere’in istediği kişilerle birlikte olmaya zorladığı ifade edildi.
'SEKS TİCARETİ' SUÇLAMASIYLA YARGILANIYOR
FBI tarafından Meksika’da gerçekleştirilen bir operasyonla yakalanan Raniere, ‘seks ticareti’ suçlamasıyla yargılanıyor.
New York’tan kaçarak Meksika’ya yerleşen Raniere, Teksas’ta mahkemeye çıkacak. Raniere, en az 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
Polise yansıyan şikayetlerde, Raniere ‘barbarca’ bir sistem kurmak ve gruptaki kadınları köleleştirmekle eleştiriliyordu. Raniere ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.
Raniere’in tüm kadınlara adının ve soyadının baş harflerinden oluşan bir dövmeyle damgaladığı, bu ‘damgalama törenlerinde’ kadınları çıplak sunduğu ve bu törenlerde ‘efendilerin’ istediği köleyi seçme özgürlüğüne sahip olduğu belirtiliyor.
Raniere’in zayıf kadınlardan hoşlandığı için kadınlara düşük kalorili yemek yemelerini şart koştuğu ve kadınların tüm yediklerini listelemesini istediği de iddialar arasında.
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