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ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 08:50 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de başlattığı Rusya harekete geçme kararı aldı. Rusya Dış İlişkiler Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye acil gündemiyle toplantıya çağıracağı duyuruldu. Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda durumu analiz ediyoruz. Rusya BMGK’yı toplantıya çağıracaktır" ifadesini kullandı. İşte ABD'nin Suriye operasyonu sonrası Rusya'dan gelen son dakika açıklamalar...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Son dakika habere göre, Trump'ın açıklamasının ardından ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki asker noktalar bombalandı.

RUSYA'DAN ABD OPERASYONU TEPKİLERİ

"AYAKTA KALMAYA ÇALIŞAN DEVLETE DARBE VURULDU"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri. Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen devletin başkentine darbe vuruldu." ifadelerini kullandı.

Bütün bunların arkasında "dünyada seçkinliğini ilan eden ve ahlaki liderlik iddiasında olanların bulunduğunu" belirten Zaharova, Suriye'nin "barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradığını" kaydetti.

Beyaz Saray'ın, medyada çıkan bilgilere dayanarak Suriye'deki kimyasal saldırıdan emin olduğunu savunan Zaharova, "Bu açıklamadan sonra bu olayda Amerika ve diğer Batı medyası sorumluluğunu anlamalı. 15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington medyayı kullandı." değerlendirmesini yaptı.

RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SONUÇSUZ KALMAYACAK

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri hava saldırısının sonuçlarının olacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya'nın Cumhurbaşkanına hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi. Antonov attığı twitte, "Önceden tasarlanmış bir senaryo uygulanıyor. Yine, tehdit altındayız. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Rusya Cumhurbaşkanına hakaret etmek kabul edilemez. Kimyasal silahların en büyük cephaneliğine sahip olan ABD diğer ülkeleri suçlamak gibi bir hakka sahip değil" ifadelerini kullandı.

"TRUMP İKİNCİ BİR ADOLF HİTLER'DİR"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti" dedi. Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

"RUS ÜSLERİ ZARAR GÖRMEDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı sırasında füzelerden hiçbirinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri ile ABD savaş gemilerinden gerçekleştirilen saldırılarda Suriye'de askeri ve sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin güdümlü füzelerinden hiçbiri Rusya Hava Savunma Birliğinin sorumluluğu altında olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda havadan karaya ve kruz olmak üzere 100'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin çoğunun imha edildiği bildirdi. Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SURİYE' Yİ İYİCE ZAYIFLATIP, YAHUDİLER YER AÇIYORLAR, İYİ BAKIN. ŞEYTAN İŞİ, ŞEYTAN KİM, SİYONİSTLER.
ne güzel danışıklı dögüş ne vurma ama neresi vuruldu boş yıllardan beri bizim boş dağları bomladıgımız gibi
haklısınız bu mıllet halkını eğıteceklerın katledıyorlarfesat çıkarıp katlım kahrosun haın çıkarcı sulukler
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