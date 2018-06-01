ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

ABD Savunma Bakanlığı, diğer adıyla Pentagon tarafından 90'lı yıllardan bu yana paranormal olayları incelemesi için görevlendirilen Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) adlı şirket, geçmiş çalışmalarına yönelik çok önemli detaylar paylaştı. CBC kanalına bağlı bir yayında söz alan yetkililer, tanımlanamayan uçan cisim (UFO) kavramının tahmin edilenden çok daha geniş bir içeriğe sahip olduğunu belirttiler.
UFO'ların gökyüzünde uçaklarla karşılaşan, metalik objelerden ibaret olmadığını dile getiren yetkililer, araştırma sürecinde bu fenomene bağlı olarak görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar, ruh aktiviteleri, ışık küreleri, hayvan ve insanlara yönelik değişik yararlanmaları da içeren pek çok kanıt ile karşılaştıklarını öne sürdüler.
Pentagon'un 22 milyon dolarlık UFO programının yalnızca gökyüzündeki objelere yönelik olmadığını ortaya çıkaran bu gelişme karşısında, ABD'li yetkililerin nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunacağı merak konusu. Eğer Pentagon'dan BAASS'yi onaylayan bir açıklama gelirse, tüm dünyada UFO meraklıları için 2018 yılı tarihi bir dönem olacak.
Habertürk
Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı
PTT çalışanını tekme tokat dövdüler
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!
Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...
Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 3 yorum