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ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 22 milyon dolarlık UFO programının, UFO fenomenini tahmin edilenden çok daha geniş çapta ele aldığı ortaya çıktı. Paranormal olayları araştırması için görevlendirilen BAASS şirketinden, görünmez varlıklar ve tuhaf yaratıklara yönelik açıklamalar yapıldı.

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

ABD Savunma Bakanlığı, diğer adıyla Pentagon tarafından 90'lı yıllardan bu yana paranormal olayları incelemesi için görevlendirilen Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) adlı şirket, geçmiş çalışmalarına yönelik çok önemli detaylar paylaştı. CBC kanalına bağlı bir yayında söz alan yetkililer, tanımlanamayan uçan cisim (UFO) kavramının tahmin edilenden çok daha geniş bir içeriğe sahip olduğunu belirttiler.

UFO'ların gökyüzünde uçaklarla karşılaşan, metalik objelerden ibaret olmadığını dile getiren yetkililer, araştırma sürecinde bu fenomene bağlı olarak görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar, ruh aktiviteleri, ışık küreleri, hayvan ve insanlara yönelik değişik yararlanmaları da içeren pek çok kanıt ile karşılaştıklarını öne sürdüler.

Pentagon'un 22 milyon dolarlık UFO programının yalnızca gökyüzündeki objelere yönelik olmadığını ortaya çıkaran bu gelişme karşısında, ABD'li yetkililerin nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunacağı merak konusu. Eğer Pentagon'dan BAASS'yi onaylayan bir açıklama gelirse, tüm dünyada UFO meraklıları için 2018 yılı tarihi bir dönem olacak.

Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ufo Pentagon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ufo var görünmeyen varlık cinler de olduğuna göre rabbimin herşeye gücü yeter
Hepye bunlar Amerikada görülüyor başka yerleri sevmiyor bu yabancılar herşey tamamiyle algı yaratmak deliller hiçbir zaman açıklanmadı resmi olarak bizde seyrediyoruz...
ecinni deriz bizim oralarda hahahah
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