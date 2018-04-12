HABER

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 06:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırısı sonrasında ABD ile Rusya arasındaki gerilim giderek artıyor. Bir grup gazeteciye konuşan ABD'li yetkili, “Türkiye, ABD ile Rusya arasında tercih yapmak durumunda değil” dedi.

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

Suriye’de kimyasal saldırı iddialarıyla birlikte dünyanın tansiyonu yükselirken, ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden de dikkat çekici açıklamalar geldi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ABD yetkilisinin açıklamaları ve sorulara yanıtları özetle şöyle:

  • Birkaç ay önce olsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim. Şu an çok daha iyimserim. İki ülke liderleri ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar.

  • Talimat en üst makamdan, Trump’tan geliyor. Münbiç konusunda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu yol bulmak istiyoruz.

  • Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.

  • Türkiye-ABD yarım asırdan fazla NATO müttefiki. Değişeceğini, Türkiye’nin ABD ile bir başkası arasında tercih yapmak durumunda olduğunu da zannetmiyorum.

  • Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.

  • Türkiye, Patriot sistemleriyle yakından ilgileniyor. Bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah alması ittifakı zedeler. Türkiye, eğer S-400 yerine Patriot almaya karar verirse, kongreden geçişine kolaylık sağlar.
    (Gülen’in iadesi) Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Şunu söylemeliyim ki ABD yargısının kanıt beklentisi çok yukarıdadır. Koordinasyon ve istihbarat paylaşımı devam ediyor.

  • (FETÖ’den tutuklu ABD’li rahip Andrew Craig Brunson) Rahip Brunson’ın suçlu olduğuna dair bir kanıt görmedik. Tutuklu ABD personelinin suç işlediğine dair bir kanıt görmedik. OHAL olmasaydı yargıçlar bu kararı veremezdi. Türkiye’nin aldığı OHAL ile ilgili önlemleri anlıyoruz ama bunlara artık gerek yok, Türk yargısı ve güvenliği yeterince güçlü.

  • ABD’de de Türkiye son dönemde yükselen bir güç olarak biliniyor. Kongrede sorarsanız, Türkiye’deki OHAL, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konusunda endişeli olan çok kişi var. İnsanlar kelimelerden çok görsel imajı hatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının protestoculara saldırması unutulmuyor.

  • (OHAL) Türkiye halkı için şu anda en iyisinin bu olduğunu düşünmüyoruz. OHAL nedeniyle, ABD firmaları Türkiye’de yatırım yapma konusunda tereddütlü, gönülsüz.
    ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
    • Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
    Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    ABD Rusya Türkiye Suriye

    En Çok Okunan Haberler

    Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

    Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

    Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

    Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

    Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

    Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

    Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

    Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

    Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

    Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

    İlginizi Çekebilir

    ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

    ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

    Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

    Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

    Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

    Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

    Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

    Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

    Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

    Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

    Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

    ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

    ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

    Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

    Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

    Guterres'ten 'Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin' çağrısı

    Guterres'ten 'Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin' çağrısı

    Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

    Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

    Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

    Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.