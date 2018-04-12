ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

Suriye’de kimyasal saldırı iddialarıyla birlikte dünyanın tansiyonu yükselirken, ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden de dikkat çekici açıklamalar geldi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ABD yetkilisinin açıklamaları ve sorulara yanıtları özetle şöyle:

Birkaç ay önce olsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim. Şu an çok daha iyimserim. İki ülke liderleri ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar.

Talimat en üst makamdan, Trump’tan geliyor. Münbiç konusunda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu yol bulmak istiyoruz.

Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.

Türkiye-ABD yarım asırdan fazla NATO müttefiki. Değişeceğini, Türkiye’nin ABD ile bir başkası arasında tercih yapmak durumunda olduğunu da zannetmiyorum.

Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.