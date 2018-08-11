ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Il Foglio gazetesine konuşan Milanesi, Türk lirasındaki değer kaybı ile ilgili konuştu.
Milanesi "Türkiye’de olanlar hepimizi düşünmeye sevk etmeli. Avrupa gibi güçlü bir bölgede bulunan bu avantaj, yani euro, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimine sahip olmasını ve bu ülkeler arasında koruyucu bir sistem sağlıyor" dedi.
Milanesi "Türkiye’de olanlar euro'nun olumlu bir faktör olup olmadığı yönünde şüphesi olan herkes tarafından iyi değerlendirilmeli. Bana göre olumlu bir faktör" ifadelerini kullandı.
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