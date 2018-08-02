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ABD'nin yaptırım kararının ardından ilk resmi temas! Masada üç başlık var!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış törenine katılmak için Singapur'a gitti. Çavuşoğlu'nun burada ABD'li mevkiidaşı Mike Pompeo ile yarın görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme ABD'nin yaptırım kararının ardından yapılacak ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor.

ABD'nin yaptırım kararının ardından ilk resmi temas! Masada üç başlık var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış törenine katılacak, toplantı çerçevesinde katılımcı ülkelerden bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

İki bakanın 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlandığı üzere yarın Singapur'da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce Suriye'deki gelişmeler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine dün yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, dün ABD yönetiminin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararından önce kararlaştırılan ikili görüşmesinin de yarın Singapur'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
pompeo Çavuşoğlu yaptırım kararı asean Singapur

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne görüşecekseniz görüşün çözüm getirin yatırımcılar mahfolduk..
Ne goruseceksiniz..,ne diyeceksiniz.Birkere ABD nin vatandasi Rahibi serbest birakacaksiniz.Yok karsilik veririz yok yaptirim uygulariz yok yeni kararlar yolda....Bu milletin bekledigi turkiyenin yapmasi gereken...;oylemii peki turkiyedeki ABD uslerini kapatiyoruz ikili iliskileri askiya aliyoruz demesidir,bu millet bunu bekliyor.Ama bizde bunu yapabilecek lider yok.,ortada oyle bir devlet anlayisi yok.Bir lider vardi ERBAKAN..oda rahmetli oldu
Görüşüp durmaya gerek yok. bir şey değişmez anlamazlar. İcraat gerek; İNCİRLİK kapatılsın yeter. (başlangıç olarak)
pompeo ya söyle ona kızdıgımızı !
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