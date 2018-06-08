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ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni silahı 'siyah eşekarısı' küçük boyutu ama büyük etkisiyle görenlere dudak ısırttı.

ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili

Askeri silahlanmaya ve bu alanda teknoloji geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletler, askeri kullanım için cep boyutunda bir drone geliştirdi.

SİYAH EŞEKARISI KÜÇÜK AMA ETKİLİ

ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.

Black_Hornet_Nano_Helicopter_UAV

BLACK HORNET 21 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

32 gram ağırlığındaki 'Black Hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu modeli orduya kazandırmak için 2.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

Black-Hornet-drone

Drone ilk defa 31 Mayıs'ta Securex Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
siyah eşekarısı drone boyut silah insansız hava aracı black hornet Pentagon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o kadar yazi yazmışsınız etkisi cok diyorsunuz neymiş etkisi yazsanıza
adamlar biliyor bu isiya para nasıl kazanılınir biliyorlar valla
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