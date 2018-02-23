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ABD obez olmayan asker bulamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

ABD vatandaşlarının yaklaşık dörtte üçü, obezite ve sağlık sorunları nedeniyle askerlik yapabilecek durumda değil. Bu orana uyuşturucu kullananlar, sabıka kaydı bulunanlar ve eğitimsiz vatandaşlar da dahil.

ABD obez olmayan asker bulamıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri potansiyeli artırma planlarının askerliğe elverişli ABD'lilerin sayısının azalması nedeniyle tehlikeye düştüğü belirtildi. Uyuşturucu kullanımının ve suç oranı yüksekliğinin de bu konuda sorun çıkardığı kaydedildi.

Politico gazetesinin istatistik verilerine dayandırdığı haberine göre yaşları 17 ila 24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yaklaşık dörtte üçü, obezite ve sağlık sorunları nedeniyle askerlik yapabilecek durumda değil. Bu orana uyuşturucu kullananlar, sabıka kaydı bulunanlar ve eğitimsiz vatandaşlar da dahil.

“KAFAMIZDAKİ ABD VATANDAŞI İMAJI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR”

Gazeteye konuşan emekli tümgeneral Tom Spoehr, "Hepimizin kafasında her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip ABD vatandaşı imajı var. Ancak bu imaj, artık gerçeklerle örtüşmüyor" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre; son 10-15 yıl içinde obezite hastalığına yakalanan ABD'lilerin sayısının “göklere çıktığını” söyleyen Spoehr, astım hastalarının sayısının arttığını, mezunların oranının istenilen düzeyde olmadığını ve suçla ilgili durumun iyileşmediğini kaydetti.

“ADLİ SİCİLİ BOZUK KİŞİLERİN SAYISI ARTTI”

ABD ordusunun 2009 yılında kabul kriterlerini azaltarak daha fazla kişiyi göreve dahil ettiğini de anımsatan Spoehr, ancak ordu içindeki adli sicili bozuk kişilerin sayılarının artması nedeniyle disiplinin daha sık ihlal edildiğine dikkat çekti.

HEDEFİNE ULAŞMAKTA ZORLANACAK

Politico'ya göre yeni askeri bütçe, ABD ordusundaki asker sayısının 2023 yılına kadar 56 bin kişi artırılmasını öngörüyor. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün dahi yeni asker sayısına ulaşmakta güçlük çekiyor.

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ABD ordu asker

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Ortadogunun petrolunu yiye yiye sismis yag tulumları calismak diye bir kavramlari yok ulkeleri afrikadan ortadogudan çalıp getiriyor zaten
@selin215 Malesef glukoz lobisi, uyuşturucu lobisi, mafya lobisi, silah lobisi gibi gruplar açık-gizli Rüşvetle çarkı döndürdüğü için Hollywood bile kurtaramıyor artık imajlarını. Amerikayı gerçekçi bir gözle incelediğinizde insanları obez ve özgürlüğü kısıtlı, size pohpohlanan dünyanın aksine kocaman bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorsunuz.
Çürük yada bedelli yapan tosun paşalar kumar oynamayı bilen asker kaçarları aklıma geldi
@mah6bsddn4 gereksiz insan sen çürük deyip geçiyorsun insanlar sağlık sorunları nedeniyle askeriyenin kapısında yatsada almıyorlar kıyasladığın şeye bak allah çoluğuna çocuğuna sağlık sorunu verirse anlarsın çürük ne demek gerçekten
ahlakları bozuk olanın fiziği de sicili de bozuk olur. bozuk abd liler.
350 milyon nüfusa ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmazsa afrikadan adam toplar bu hikayeleri daha önce de okuduk
hepiniz davul olursunuz inşallah
eğer abd-türkiye savaşı başlarsa ki inş başlar.abd ordusuna gönüllü milyonlarca kürt var.surda 120 kürtü katletmek için 2050 den fazla asker öldüren , afrinde şu ana kadar 1200 den fazla asker öldüren kürtlerden bahsediyorum.ingilizlerin dediği gibi türkler hiçbirşeydir ama kürtler ile herşeydir.ama inş artık kürtler ile denilmeyecek.
@yeni_ortadogu Ne Yeyip İçiyon Size Nasıl Yapıyonuz Bu Kafayı Varmı Bi Tarifi :D
YUKARIDA SAYILAN SEBEPLERİN HARİCİNDE, HİZMET EDECEKLERİ ORDU VE DEVLETİN NE YAVŞAK OLDUĞUNU BİLİYORLAR.
manda olun amerikan mandaları
abd eskeri ne yapacak.bizde varya.başkomutanda süper .
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