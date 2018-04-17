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ABD, 'OPCW heyeti Duma'da' diyen Suriye'ye inanmıyor

17.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Televizyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından gönderilen heyetin, 7 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kentinde incelemelere başladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise heyete Duma'ya giriş izni verildiğine inanmadıklarını söyledi.

ABD, 'OPCW heyeti Duma'da' diyen Suriye'ye inanmıyor

Suriye Devlet Televizyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından gönderilen heyetin, 7 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kentinde incelemelere başladığını açıkladı.

Televizyon kanalı, heyetin kente varışını gösterdiğini bildirdiği bazı görüntüler de yayımladı.

OPCW, heyetin faaliyetleri ile ilgili olarak bu aşamada bir açıklama yapmayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise heyete Duma'ya giriş izni verildiğine inanmadıklarını söyledi.

Heather Nauert bu görüşünün nedenini açıklamadı.

Nauert, Duma'daki saldırıda hem sarin hem klor gazı kullanıldığına dair kanıt olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Suriye ve Rusya'nın Duma'da delilleri karartmak için çalıştıklarını söylemişti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Duma'da tedavi gören çocuklar

Şam ve Moskova 'kimyasal saldırı' iddialarını reddediyor

Suriye ve Rusya ise Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını reddediyor.

Duma, başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son yerleşim birimi.

Muhalif bazı Suriyeli aktivistler ile bölgedeki bazı yardım kuruluşu çalışanları ve doktorlara göre kentteki saldırıda 40'dan fazla kişi öldü.

ABD, Fransa ve İngiltere kimyasal saldırı iddiası sonrası Cumartesi günü Suriye'de hava saldırıları düzenlemişti.

Üç ülke Suriye'nin kimyasal silah üretim tesislerini vurduklarını açıklamışlardı.

ABD, 'OPCW heyeti Duma'da' diyen Suriye'ye inanmıyor

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