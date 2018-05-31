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ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris yaptığı açıklamada, uzun vadede ülkesine yönelik en büyük tehdidin Çin olduğunu aktardı.

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

CNN International’ın bugün internet sitesinde manşetten verdiği haberde, ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris yer aldı. Yarımadada havanın yumuşamasının ardından Güney Kore Büyükelçiliği’ne hazırlanan Harris, bölgede tehdit olarak algıladığı ülkeleri sıraladı.

Harris, Kuzey Kore’nin şu anda Asya Pasifik bölgesindeki en önemli tehdit olduğunu söyledi. Ancak Pekin’in bölgede hegemonya kurma hayalinin de, Çin’i uzun vadede en önemli tehdit konumuna getirdiğini vurguladı.

Pearl Harbor’da ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı görevini teslim ederken konuşan Harris, Çin’e karşı müttefiklerle birlikte hareket etmenin öneminin altını çizdi.

ABD gözdağına Çin’den sert tepki!

Pazar günü Çin ve ABD arasında gergin saatlere sahne olmuştu. ABD’nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Pekin’e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD’yi uyarmıştı.

"Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi’ndeki savaşa hazırlık"

Bu ay ilk yerli uçak gemisini test eden Çin, yaklaşık 10 gün önce de stratejik bombardıman uçaklarını tartışmalı Güney Çin Denizi’nde kullanmıştı. Aralarında H-6K’nın da bulunduğu bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtilmişti. Tatbikatın “Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi’ndeki savaşa hazırlık” olarak görülmesi gerektiği de Pekin’den gelen açıklamada yer almıştı.

Pentagon Sözcüsü Christopher Logan, bu tarz eylemlerin gerginliği artırarak, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etmişti.

Güney Çin Denizi’nde Pekin’in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor.

ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezine Ortadoğu yerine Asya-Pasifik’i alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD harry harris CNN International Kuzey Kore

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çin büyümesine bakmalı ve teknoloji geliştirmeli çin Rusya birleşse bile ABD yi indirmeleri zor adamlar sinsi bir kere ve nükleer silahlı
Çin eğer çok büyük tehditse ABD için Çin le iş yapan şirketlerini çek, müteffiklerine ihya etki ki İlerde birgün Çin’den yana olmasınlar..
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