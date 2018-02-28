ABD Perakende Devinden Silah Satışına Son

Florida’daki lise saldırısı nedeniyle alınan kararın gerekçesinde, “Bu ülkenin en kıymetli hediyesi çocuklarımızdır. Çocuklar geleceğimizdir ve onları güven tutmak zorundayız” ifadesine yer verildi.

Dick’s Spor Malzemeleri’nin başkanı Edward Stack, CNN’e yaptığı açıklamada Florida saldırganı 19 yaşındaki Nikolas Cruz’un kendi mağazalarından geçen Kasım ayında AR-15 yarı otomatik tüfek satın aldığını da belirtti. Stack, saldırıda bu silahın kullanılmadığını söyledi ve “artık bu hikayenin bir parçası olmak istemiyoruz” dedi.

Bir diğer perakende devi Walmart da 2015’te AR-15 ve diğer yarı otomatik silahların satışını durdurmuştu.

Florida’da 14’ü öğrenci 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası alevlenen silah kontrolü tartışmalarında, Dick’s en sert önlemi alan ABD firması oldu.

Delta Havayolları ve United Airlines’ın sahibi olan United Continental Holdings dahil 10’dan fazla firma da Ulusal Silah Birliği’yle ortaklıklarını sonlandırdı.

Diğer firmalar arasında Avis, Best Western International, Enterprise Rent-a-Car, Metlife, the Hertz Corporation ve Wyndham Worldwide Corporation gibi dünya devleri de var.

Firmalar Ulusal Silah Birliği NRA ile Olan Anlaşmalarını Sonlandırıyor

Ulusal Silah Birliği NRA, ABD’de silahlanma hakkını savunan en güçlü lobi grubu ve 5 milyondan fazla üyeye sahip. 2016 seçimlerinde birlik, 54 milyon dolar siyasi bağışta bulunarak etkisini ortaya koydu.