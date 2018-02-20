ABD Piyasaları Haftaya Biraz Toparlanmış Başlayacak

Amerikan piyasaları, endeksleri son iki yılın en düşük seviyesine indiren ve %10’a varan düşüşün ardından hafta boyunca toparlandı ve uzmanların öngördüğü doğrultuda düzelme etabına girdi. SP 500 ve Dow Jones %4’e varan yükselişler kaydederken, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi geçtiğimiz haftanın en iyi performansını gösteren endeks oldu ve hafta genelinde %5 oranında yükseldi.
Bugün piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla tatil, önümüzde 4 günlük kısa bir hafta var. Hafta genelinde yatırımcılar bazı önemli ekonomik verileri ve neredeyse sonuna geldiğimiz çeyrek raporlarını takip ediyor olacak.
Ocak ayının sonunda başlayan çeyrek raporları yatırımcılara yılın en önemli çeyreği olan son çeyrekte şirketlerin performanslarını veriyor. Özellikle perakende sektörü için yılbaşı sezonu çok büyük bir önem taşımakta, yılbaşı ardından gerçekleşen indirim sezonunu da ekleyince yatırımcılar şirketlerin 2018’deki performanslarıyla ilgili de oldukça iyi bir fikir edinebiliyor. 15 Şubat itibarıyla S&P 500 şirketlerinin %90’i çeyrek raporlarını açıkladı. Credit Suisse’in verdiği bilgilere göre şirketlerin performansı son 20 yılın en iyi çeyrek performansı olmuş.
Yarın sabah perakende devi ve Amazon’un en büyük rakibi Walmart ve Home Depot çeyrek raporu açıklayacak. Raporlar piyasalar açılmadan önce açıklanacak. Amazon birkaç hafta önce açıkladığı çeyrek raporuyla Amerika’nın en iyi şirketi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı ve beklentilerin çok üzerinde bir dördüncü çeyrek raporu gelmişti. Özellikle yılbaşı döneminde Amazon ülkede rakipsiz olduğunu göstermişti. Walmart’ın performansı da kısa bir zaman içinde açıklanacak. Ülkenin en önemli perakende devlerinden Home Depot da ev ve inşaat malzemeleri satışına ağırlık veren bir mağaza. Uzmanlar Home Depot’nun çok iyi bir dördüncü çeyrek geçirdiği düşüncesinde.
Ekonomik veriler de oldukça önemli. Perşembe günü şubat ayı istihdam tahmini açıklanacak. 230 bin istihdam yaratıldığı tahmin ediliyor.
Geçen hafta enflasyonun bir önceki yıla oranla %2,1 arttığı açıklanmıştı, bu rakam FED (ABD Merkez Bankası) tahminlerinin üzerinde, ayrıca gıda ve yakıt fiyatlarının da bir önceki yıla oranla %1,8 oranında arttığı belirtildi. Bu da yine FED tahminlerinin üzerinde. Yaşanan %10’luk düşüş, enflasyona bağlı idi. Enflasyonun yükseldiği yönündeki bilgiler, piyasalarda hisse fiyatlarını düşürüyor, bono faizlerini de arttırıyor. Ayrıca yine geçen hafta açıklanan Ocak ayı tüketici raporu tahminleri beklentilerin altında geldi. Tüketici güveninin azalması 2018 in birinci çeyreğinin zorlu geçeceğini gösteriyor.
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