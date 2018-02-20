ABD Piyasaları Haftaya Biraz Toparlanmış Başlayacak

Amerikan piyasaları, endeksleri son iki yılın en düşük seviyesine indiren ve %10’a varan düşüşün ardından hafta boyunca toparlandı ve uzmanların öngördüğü doğrultuda düzelme etabına girdi. SP 500 ve Dow Jones %4’e varan yükselişler kaydederken, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi geçtiğimiz haftanın en iyi performansını gösteren endeks oldu ve hafta genelinde %5 oranında yükseldi.

Bugün piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla tatil, önümüzde 4 günlük kısa bir hafta var. Hafta genelinde yatırımcılar bazı önemli ekonomik verileri ve neredeyse sonuna geldiğimiz çeyrek raporlarını takip ediyor olacak.

Ocak ayının sonunda başlayan çeyrek raporları yatırımcılara yılın en önemli çeyreği olan son çeyrekte şirketlerin performanslarını veriyor. Özellikle perakende sektörü için yılbaşı sezonu çok büyük bir önem taşımakta, yılbaşı ardından gerçekleşen indirim sezonunu da ekleyince yatırımcılar şirketlerin 2018’deki performanslarıyla ilgili de oldukça iyi bir fikir edinebiliyor. 15 Şubat itibarıyla S&P 500 şirketlerinin %90’i çeyrek raporlarını açıkladı. Credit Suisse’in verdiği bilgilere göre şirketlerin performansı son 20 yılın en iyi çeyrek performansı olmuş.