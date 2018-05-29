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ABD Piyasaları Resmi Tatilin Ardından Haftaya Düşüşle Başladı

29.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

ABD piyasaları dün Amerikan ordusunda görev yapan ve ölen adanan Anma Günü dolayısıyla tatildi. Üç günlük tatilin ardından açılan piyasalar tüm dünya piyasaları gibi İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmelerin etkisinde düşüşte açıldı ve bu düşüş hala devam ediyor

ABD Piyasaları Resmi Tatilin Ardından Haftaya Düşüşle Başladı

ABD piyasaları dün Amerikan ordusunda görev yapan ve ölen adanan Anma Günü dolayısıyla tatildi. Üç günlük tatilin ardından açılan piyasalar tüm dünya piyasaları gibi İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmelerin etkisinde düşüşte açıldı ve bu düşüş hala devam ediyor. Bu sabah itibarıyla SP 500, Nasdaq ve Dow Jones endeskleri İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella’nın seçime gitmek yerine Avrupa Birliği karşıtı iki partiyle birlikte koalisyon hükümeti oluşturmayı seçmesi haberinin etkisi altında kaldı

Matarella’nın AB karısıtı bir Maliye Bakanı seçmesi Avupa’nın önemli analiz şirketlerinden Societe General’in uzmanlarına göre yatırımcıların güvenini daha da sarstığı gibi İtalya’nın Euro bölgesinden ayrılmasına bile sebep olabilir. Bu haberler endekslere düşüş getirirken ABD doları işte Euro karşısında son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bu sabah Wall Street Journal’ın haberine göre bazı uzmanlar dünya çapında yaşanacak bir kırılganlık beklentisinin olduğunu düşünüyorlar. Avrupa'daki bu sarsıntının küresel piyasalara bulaşıcı olma riski taşıdığını düşünenler çoğunlukta olduğu için piyasalar dün Başkan Trump’un Kuzey Kore ile yapacağı nükleer silahsızlanma toplantısının tekrar masada olduğu yönünde verdiği güvencelere rağmen endişeli görünüyor.

Piyasalardaki bu hassas durumun dışında bir kaç hafta önce Philadelphia’da bir dükkanda iki siyah müşterinin tutuklanmasının ardından tüm çalışanlarına önyargı karşıtı bir eğitim vereceğini açıklayan Starbucks bugün 8 bin şubesini bu eğitim için kapattı. Eğitime 175 bin çalışanın katılacağı belirtildi. Starbucks eğitim dışında şubelerindeki tuvaletlerin sadece müşterilere değil herkese açık olması için de yeni bir adım attı.

Hisse endekslerindeki bu Avrupa odaklı hareketler dışında bu sabah itibarıyla petrol fiyatlarında da sert düşüşler oldu. Geçen hafta 70 doların üzerinde işlem gören ham petrolün varil fiyatı bu sabah itibarı ile %2 oranında düştü ve $66,5 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün sebebi yine geçtiğimiz hafta ortasında Petrol Üreticisi Ülkeler Birliği yani OPEC ve Rusya’nın ortaklaşa petrol üretimini günde 1 milyon varil arttırma kararı oldu. İki taraf İran ve Venezuela yüzünden azalan petrol üretim kotalarını yükseltme kararı alırken ayrıca bu konuyla ilgili olarak 22 Haziran’da Viyana’da tekrar toplanacaklarını da açıkladı.

ABD piyasaları bu sabah itibarıyla başladıkları kısa haftaya Avrupa’nın etkisinde düşüşte başlamalarına rağmen önümüzdeki günlerde daha çok Washington'dan gelecek haberleri bekliyor olacak. Bir yandan Başkan Trump'un Çin ile bağlamak istediği ticari anlaşma, diğer yandan cuma günü açıklanacak olan Mayıs ayı istihdam raporu ve haftaya yapılacak olan Fed Merkez Bankası toplantısı piyasalar için oldukça büyük önem taşıyor.

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