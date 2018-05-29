ABD Piyasaları Resmi Tatilin Ardından Haftaya Düşüşle Başladı

ABD piyasaları dün Amerikan ordusunda görev yapan ve ölen adanan Anma Günü dolayısıyla tatildi. Üç günlük tatilin ardından açılan piyasalar tüm dünya piyasaları gibi İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmelerin etkisinde düşüşte açıldı ve bu düşüş hala devam ediyor. Bu sabah itibarıyla SP 500, Nasdaq ve Dow Jones endeskleri İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella’nın seçime gitmek yerine Avrupa Birliği karşıtı iki partiyle birlikte koalisyon hükümeti oluşturmayı seçmesi haberinin etkisi altında kaldı

Matarella’nın AB karısıtı bir Maliye Bakanı seçmesi Avupa’nın önemli analiz şirketlerinden Societe General’in uzmanlarına göre yatırımcıların güvenini daha da sarstığı gibi İtalya’nın Euro bölgesinden ayrılmasına bile sebep olabilir. Bu haberler endekslere düşüş getirirken ABD doları işte Euro karşısında son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bu sabah Wall Street Journal’ın haberine göre bazı uzmanlar dünya çapında yaşanacak bir kırılganlık beklentisinin olduğunu düşünüyorlar. Avrupa'daki bu sarsıntının küresel piyasalara bulaşıcı olma riski taşıdığını düşünenler çoğunlukta olduğu için piyasalar dün Başkan Trump’un Kuzey Kore ile yapacağı nükleer silahsızlanma toplantısının tekrar masada olduğu yönünde verdiği güvencelere rağmen endişeli görünüyor.