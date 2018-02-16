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ABD Piyasaları Toparlanma Eğiliminde

16.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

Amerikan piyasaları geçen hafta gerçekleşen ve endeksleri son iki yılın en düşük seviyesine indiren, %10’a varan düşüşün ardından hafta boyunca toparlanmaya çalıştı ve uzmanların öngördüğü doğrultuda düzeltme sürecine girdi

ABD Piyasaları Toparlanma Eğiliminde

Amerikan piyasaları geçen hafta gerçekleşen ve endeksleri son iki yılın en düşük seviyesine indiren, %10’a varan düşüşün ardından hafta boyunca toparlanmaya çalıştı ve uzmanların öngördüğü doğrultuda düzeltme sürecine girdi.

Dow Jones endeksi hafta boyunca günde yaklaşık 700 puan yükseldi ve dün itibarıyla 26 Ocak’tan bu yana kaybettiği 2756 puanı neredeyse geri kazandı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq’da durum aynı diyebiliriz, teknoloji devlerinin hisselerinin işlendiği endeks 2018 yılının başından bu yana %1,1 oranında bir artış gerçekleştirdi.

Bazı yatırımcılar bu dalgalanmaların önümüzdeki ay boyunca devam edeceğini, daha basite indirgenirse, piyasaların bir V şeklinde ilerlemek yerine zikzak yapacağını düşünüyor.

Alınan veriler, gerek istihdam, gerekse enflasyon verileri olsun, Ocak ayı itibarı ile bu Amerikan ekonomisindeki güçlü görünümün devam edeceğini gösteriyordu. Ancak piyasalar üç hafta önce yapılan ve Amerikan ekonomisinin toparlanması için çok dikkatli bir politika izleyen Janet Yellen’in görevi devrettiği Merkez Bankası toplantısı sonrası başlayan spekülasyonların ardından neredeyse aniden başlayan bir satışa geçti. Bu satışın başlangıç noktası Wall Street’teki yatırımcıları enflasyon endişesiydi.

Her ne kadar 2018 yılında küresel ve Amerikan ekonomilerindeki büyümenin devam edeceği öngörülse de Amerikan ekonomisinin önümüzdeki yıl boyunca %3 ila %3,5 oranından büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte enflasyonun da %2’ye yükselmesi FED’in önümüzdeki yıl boyunca faiz oranını arttırmasına yol açabilir. Kısaca yeni Başkan Jerome Powell’ın, Janet Yellen’in politikasını izlememesi konusundaki spekülasyonlar yatırımcıların kaygılanmasına ve de ellerindeki riskli hisseleri satmalarına yol açtı. Düşüşün sertleşmesindeki nedense, dünya piyasalarının otomatize edilmesi ve bilgisayarlar tarafından yapılan algoritmalar yüzünden bir anda birçok yatırım grubunun satışa geçmesi oldu. Bilgisayarların yönettiği fonlar bu düşüşe bağlı olarak ellerindeki riskli fonları satışa geçirebiliyor, bu da sert düşüşün arkasındaki sebep oluyor.

Her ne kadar son bir haftaya bakınca yatırımcıların bu fırsatları değerlendirdiğini ve bu sayede piyasaların toparlandığını görsek de fazla heyecanlanmamak gerek. Dalgalanmalar devam edecek ama bu sırada “kaliteli hisseler” olarak adlandırılan Amazon, Google ve Apple gibi hisseleri alabilmek için fırsatlar doğabilir.

Önümüzdeki iki hafta yatırımcıların heyecanlı bekleyişi devam edecek ve ay sonunda gelecek ekonomik veriler, eğer ekonomik büyümenin devam ettiğini gösteriyorsa tekrar boğa piyasasına dönme şansı olacak.

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