ABD Piyasaları Toparlanmayı Sürdürüyor

Snapchat aynı zamanda rakibi Instagram’ın “Hikayeler”i oluşturmasının ardından kullanıcı kaybetmişti. Kış Olimpiyatları’nın sponsorluğunu alarak olimpiyatlar boyunca atletlerin takipçileri ile buluşmalarını sağlayan Snapchat toparlanmaya çalışacak. Birçok marka Snapchat’ı reklam amaçlı kullanıyor, ancak yine de birkaç yıl önce rakipsiz olan platform geçen yıldan bu yana popülerliğini kaybetmiş durumda. Perşembe günkü düşüşün ardından kozmetik markası Maybelline, takipçilerine bu platformu kullanmaya devam etme konusunda fikirlerini sordu. Eğer anketin sonucu olumsuz çıkarsa Maybelline şirketinin sahibi olan L’oreal de Snapchat’ten ayrılabilir. Çitigroup analistleri şirketin hisselerini “satış” kategorisine indirdi.

Kylie Jenner’in Instagram’ın en büyük rakibi olan Snapchat sosyal medya platformunda 24,5 milyon takipçisi var. Wall Street uzmanlarına göre Snapchat’ın kullanıcı kaybetmesinin sebebi sadece Kylie Jenner değil.

Nasdaq ise medyatik Kardashian ailesinin genç üyesi ve milyonlarca Snapchat takipçisi olan Kylie Jenner’in Twitter üzerinden artık bu uygulamayı kullanmadığını söylemesinin ardından, Snap şirketinin hisselerinin %6 oranında düşmesi yüzünden perşembe günü seansı düşüşte tamamladı.

Endeksklerin bu hafta dalgalanmasına sebep olan diğer bir gelişme de çarşamba günü açıklanan istihdam tahmini idi. Tahminler şubat ayı için 222 bin istihdam yaratıldığına işaret ediyor, ancak bu rakam bir hafta önce verilen 230 binin altında.

Kripto para birimleri de ilk kez 10 doların altına düştü. Belli başlı para birimlerinden Bitcoin, Bar Nano, Dentacoin ve Tether perşembe günü boğa piyasası sinyallerinin etkisinde değer kaybettiler. Bitçoin gün içinde %8 oranında değer kaybetti, 20 Şubat’ta neredeyse 12 bin dolardan işlem gören bitcoin, dün 9 bin 958 dolardan işlem gördü. Yatırımcılar bu para birimlerinin bir şekilde regüle edilmesi endişesi yüzünden de son aylarda sert değer kayıpları yaşıyor. Buna rağmen kripto para birimlerinin toplam değerinin 445 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Para birimlerinin toplam değeri 6 Şubat’ta 276 milyara kadar düşmüştü.

Bu sabah piyasalar teknoloji hisselerinin yükselişi sayesinde seansa yükselişle başladı. Her ne kadar bazı uzmanlar seans tamamlanmadan bazı satışlar gerçekleşeceğini düşünse de şimdilik dalgalanmalardan uzak bir cuma gününe başlandı.