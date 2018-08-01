HABER

ABD Piyasalarında Endişeli Ağustos Beklentisi

01.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

Geçen hafta Facebook hisselerinin tarihin en büyük bir günlük kaybını yaşamasına rağmen yine de yatırımcıları şaşırtarak toparlanan piyasalar bu hafta, dün başlayan ABD Merkez Bankası’nın olağan toplantısından çıkacak sonuçları bekliyor. Başkan Trump’ın Çin’e yeni vergiler uygulayacağını açıklaması da kaygıları arttırmış durumda

ABD Piyasalarında Endişeli Ağustos Beklentisi

Facebook hisselerinin geçen hafta bir gün içinde %24’lük düşüşünün ve tarihin en büyük bir günlük kaybını yaşamasının ardından “ayı piyasasına” mı girdik diye düşünen yatırımcıları şaşırtarak toparlanan piyasalar bu hafta, dün başlayan Amerikan Merkez Bankası olağan toplantısından çıkacak sonuçları bekliyor. Dün Bloomberg’de yayınlanan ve Başkan Trump’ın Çin’den gelen 200 milyar dolarlık ürünlere uygulamayı planladığı %10 ek gümrük vergisini %25’e çıkarmayı düşündüğünü açıklaması piyasalarda şok etkisi yarattı. Henüz Trump yönetiminden bu haberi doğrulayan resmi bir açıklama gelmese de, piyasalar gün içinde bu haberin etkisinde dalgalanmaların yüksek olduğu bir seans geçirdi.

Başkan Trump 6 Temmuz itibarıyla Çin’den gelen 34 milyarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gerekirse bu rakamı 200 milyara çıkaracağını belirtmişti. Bu hafta sonuna kadar da 16 milyarlık ürüne daha ek vergi uygulanması bekleniyor. Birçok ekonomi uzmanı ve analist bu ticari savaşın global ekonomiyi derinden etkiyeceğini düşünüyor ve bu durumdan da piyasalar oldukça endişeli.

Dün yayınlanan bir haberde Morgan Stanley’nin endekslerin daha da sert düşüşler gerçekleştireceği, özellikle teknoloji ve perakende sektörünün bu düşüşün başını çekeceği belirtiliyordu. ABD hisse uzmanı Michael Wilson eğer çeyrek raporları beklentilerin altında gelmeye devam ederse, birçok “ortalama portföy” sahibinin bu durumda para kaybedeceğini söylüyor. Morgan Stanley uzmanlarına göre fiyatları rekor seviyelere çıkan teknoloji hisselerinin düşmesi oldukça mümkün. Şubat ayında piyasaların yaşadığı “düzeltme” döneminden çok daha ciddi bir düzeltme dönemi de kapıda.

Ocak ayında rekor kıran S&P 500 endeksi, son bir kaç ayda %10 değer kaybetti ve bu endekste bulunan birçok Amerikan şirketinin Başkan Trump’ın ticari savaşı yüzünden önümüzdeki çeyreklerde büyük kayıplar yaşaması da mümkün.

Dün piyasalar kapandıktan sonra çeyrek raporu açıklayan Apple’ın satış rakamları oldukça iyi. Şirket geçtiğimiz üç aylık dönemde 11,5 milyar dolar kar açıkladı, bir önceki yıla oranla %32’lik bu artış aynı zamanda şirketin yeni bir rekor kırmasına da sebep oldu. Şirketin üçüncü çeyrek geliri ise %17 artmış ve 53,3 milyara ulaşmış. Apple’ın bu başarılı çeyreğinin arkasında yine iPhone satışları var. Şirket üçüncü çeyrekte 41,3 milyon telefon satmış ve bunların çoğu da iPhone 10 ve bu telefonun özel üretimleri. Apple’ın CEO’su Tim Çook raporu açıkladıktan sonra bir kez daha iPhone 10’un şu ana kadar en çok satılan iPhone modeli olduğunu, önümüzdeki çeyrekte şirketin 62 milyar dolarlık iPhone satacağını düşündüklerini açıkladı. Yeni iPhone’u merak edenlerse bir süre daha merak etmeye devam edecekler yeni modelle ilgili veya ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmadı.

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
ABD'den Türkiye'ye karşı yaptırım kararıABD'den Türkiye'ye karşı yaptırım kararı
ABD'den iki Türk bakana yaptırımABD'den iki Türk bakana yaptırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.