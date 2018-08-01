ABD Piyasalarında Endişeli Ağustos Beklentisi

Başkan Trump 6 Temmuz itibarıyla Çin’den gelen 34 milyarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gerekirse bu rakamı 200 milyara çıkaracağını belirtmişti. Bu hafta sonuna kadar da 16 milyarlık ürüne daha ek vergi uygulanması bekleniyor. Birçok ekonomi uzmanı ve analist bu ticari savaşın global ekonomiyi derinden etkiyeceğini düşünüyor ve bu durumdan da piyasalar oldukça endişeli.

Facebook hisselerinin geçen hafta bir gün içinde %24’lük düşüşünün ve tarihin en büyük bir günlük kaybını yaşamasının ardından “ayı piyasasına” mı girdik diye düşünen yatırımcıları şaşırtarak toparlanan piyasalar bu hafta, dün başlayan Amerikan Merkez Bankası olağan toplantısından çıkacak sonuçları bekliyor. Dün Bloomberg’de yayınlanan ve Başkan Trump’ın Çin’den gelen 200 milyar dolarlık ürünlere uygulamayı planladığı %10 ek gümrük vergisini %25’e çıkarmayı düşündüğünü açıklaması piyasalarda şok etkisi yarattı. Henüz Trump yönetiminden bu haberi doğrulayan resmi bir açıklama gelmese de, piyasalar gün içinde bu haberin etkisinde dalgalanmaların yüksek olduğu bir seans geçirdi.

Dün yayınlanan bir haberde Morgan Stanley’nin endekslerin daha da sert düşüşler gerçekleştireceği, özellikle teknoloji ve perakende sektörünün bu düşüşün başını çekeceği belirtiliyordu. ABD hisse uzmanı Michael Wilson eğer çeyrek raporları beklentilerin altında gelmeye devam ederse, birçok “ortalama portföy” sahibinin bu durumda para kaybedeceğini söylüyor. Morgan Stanley uzmanlarına göre fiyatları rekor seviyelere çıkan teknoloji hisselerinin düşmesi oldukça mümkün. Şubat ayında piyasaların yaşadığı “düzeltme” döneminden çok daha ciddi bir düzeltme dönemi de kapıda.

Ocak ayında rekor kıran S&P 500 endeksi, son bir kaç ayda %10 değer kaybetti ve bu endekste bulunan birçok Amerikan şirketinin Başkan Trump’ın ticari savaşı yüzünden önümüzdeki çeyreklerde büyük kayıplar yaşaması da mümkün.

Dün piyasalar kapandıktan sonra çeyrek raporu açıklayan Apple’ın satış rakamları oldukça iyi. Şirket geçtiğimiz üç aylık dönemde 11,5 milyar dolar kar açıkladı, bir önceki yıla oranla %32’lik bu artış aynı zamanda şirketin yeni bir rekor kırmasına da sebep oldu. Şirketin üçüncü çeyrek geliri ise %17 artmış ve 53,3 milyara ulaşmış. Apple’ın bu başarılı çeyreğinin arkasında yine iPhone satışları var. Şirket üçüncü çeyrekte 41,3 milyon telefon satmış ve bunların çoğu da iPhone 10 ve bu telefonun özel üretimleri. Apple’ın CEO’su Tim Çook raporu açıkladıktan sonra bir kez daha iPhone 10’un şu ana kadar en çok satılan iPhone modeli olduğunu, önümüzdeki çeyrekte şirketin 62 milyar dolarlık iPhone satacağını düşündüklerini açıkladı. Yeni iPhone’u merak edenlerse bir süre daha merak etmeye devam edecekler yeni modelle ilgili veya ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmadı.

