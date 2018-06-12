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ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

ABD savaş uçakları, Suriye'nin Haseke bölgesinde DSG ismiyle faaliyet gösteren PKK/YPG'li teröristlere isyan eden bir köyü bombaladı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu aynı aileden 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG'ye boyun eğmeyi reddeden yerleşim alanları ve sivil vatandaşları bombalamaya devam ettiği belirtildi.

EN AZ 12 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'ye ait savaş uçaklarının Haseke bölgesindeki Tel el Şayer köyünde sivil evleri bombaladıklarını bildirdi.
SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, koalisyon uçaklarının saldırısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu aynı aileden 12 kişi öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

BÖLGEDE İNSANİ DURUM ÇOK KÖTÜ

ABD ve destek verdiği DSG'nin dayatmalarını reddeden yerleşim alanlarına baskı ve saldırılarını arttırdığına dikkat çeken kaynaklar, bölgede oldukça kötü insani durumların yaşandığına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Haseke PKK YPG DSG bombaladı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dersim de isyan edip böyle vurulmuştu.kimi sorgulayacağız
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