ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG'ye boyun eğmeyi reddeden yerleşim alanları ve sivil vatandaşları bombalamaya devam ettiği belirtildi.
EN AZ 12 KİŞİ ÖLDÜ
Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'ye ait savaş uçaklarının Haseke bölgesindeki Tel el Şayer köyünde sivil evleri bombaladıklarını bildirdi.
SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, koalisyon uçaklarının saldırısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu aynı aileden 12 kişi öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.
BÖLGEDE İNSANİ DURUM ÇOK KÖTÜ
ABD ve destek verdiği DSG'nin dayatmalarını reddeden yerleşim alanlarına baskı ve saldırılarını arttırdığına dikkat çeken kaynaklar, bölgede oldukça kötü insani durumların yaşandığına vurgu yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum